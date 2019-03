Es war nur ein Satz, der aufhorchen ließ. Während der Neujahresansprache äußerte sich Oberbürgermeister Martin Staab kurz über Zukunft des Milchwerks: "Vorankommen müssen wir auch bei der Entwicklung des Milchwerks. Vielleicht müssen wir hier mal über unseren Schatten springen und sagen, zehn Jahre lang muss es noch gute Dienste leisten, aber danach brauchen wir etwas Besseres, was den neuesten Anforderungen an ein kleines, aber feines Veranstaltungshaus mehr entspricht.“

Milchwerk soll noch zehn Jahre gute Dienste leisten

Übersetzt heißt das: Das Milchwerk ist noch zehn Jahre gut, dann brauchen wir was Neues. Wenn man die Radolfzeller Bautätigkeit anschaut, sind zehn Jahre eine kurze Zeit, wenn man ein neues Veranstaltungshaus planen und bauen möchte. Auf eine Rückfrage des SÜDKURIER, was denn der OB konkret damit gemeint habe, lässt die städtische Pressestelle mitteilen, der OB habe eine Vorlage aus dem Aussschuss für Planung, Umwelt und Technik aufgegriffen und einige Gedanken dazu geäußert. "Weitere Überlegungen gibt es dazu nicht", schreibt Claudia Kolaska aus der Pressestelle.

Aktuell wird die nächste Sanierung geplant

In der besagten Sitzung vom 20. Juni 2018 hatte die Verwaltung einen Maßnahmenkatalog an Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die kommenden zehn Jahre vorgestellt. Hierbei sind die einzelnen Maßnahmen in Soll, Kann und Muss unterteilt. Demnach müssten die Küche und das Catering dringend modernisiert werden. Eine neue Tribüne hingegen sei hingegen als sinnvoll, aber nicht dringend notwendig gekennzeichnet. Bis zum Frühjahr 2019 möchte die Verwaltung einen ausgearbeiteten Sanierungs- und Modernisierungsplan im Gemeinderat vorstellen. Erst vor wenigen Wochen wurden für die Sanierung der Toilettenanlagen 50 000 Euro im Nachtragshaushalt bereitgestellt. Noch wird also in das Milchwerk investiert.

Naturschutztage sind mit ihrer Location sehr zufrieden

Einer, der das Milchwerk kennt und schätzt, ist Thomas Körner, Geschäftsführer des NABU Donau-Bodensee. Seit vielen Jahren veranstaltet er zusammen mit dem BUND die Naturschutztage im Radolfzeller Milchwerk. Auch er habe sich über die Worte des OB gewundert. "Ich höre das auch zum ersten Mal, dass das Milchwerk ein Ablaufdatum hat", so Körner. Für die Naturschutztage sei das Milchwerk das ideale Veranstaltungshaus, da es große und kleine Räume habe, in denen man Veranstaltungen parallel laufen lassen könnte. Das Team sei kompetent und die Naturschützer fühlten sich in Radolfzell sehr wohl. "Für uns gibt es keine vergleichbare Alternative am Bodensee", so Körner.

Musik-Festival soll länger als zehn Jahre laufen

Auch Marcus Dufner und Wolfgang Frey von MCD Sportmarketing zeigen sich über diese Aussage von OB Staab überrascht. Beide organisieren seit Jahren Konzerte und Kabarett-Abende im Milchwerk. In diesem Jahr wird zum zweiten Mal das Milchwerk Musik Festival stattfinden und Chart-Größen wie Max Giesinger nach Radolfzell holen. Das dies in zehn Jahren vorbei sein sollte, daran glauben Dufner und Frey nicht. "Die Kooperation mit dem Milchwerk ist beispielhaft, wir können uns vorstellen, länger noch als zehn Jahre hier Konzerte zu veranstalten", sagt Marcus Dufner. Gravierende Mängel oder eine in die Jahre gekommene Technik seien beiden noch nicht aufgefallen.

Veranstalter und Milchwerk-Mitarbeiter arbeiten gut zusammen

Es gäbe hier und da Dinge, die man erneuern könnte, wie zum Beispiel die Umkleidekabinen. "Aber das ist in jedem Veranstaltungshaus regelmäßig fällig", sagt Wolfgang Frey. Im Zuge einer guten Zusammenarbeit mit dem Milchwerk-Team gebe man nach jeder Veranstaltung konstruktive Rückmeldung, sagt Dufner. Das einzige, das dem Haus wirklich fehle, sei eine ordentliche Lichtanlage. "Diese müssen wir immer extern bestellen", sagt Frey. Doch auch dies seien ganz spezifische Bedürfnisse für Konzerte, andere Veranstalter bräuchten so etwas sicher nicht.

Ideale Größe für Messen in der Region

Peter Sauber, Geschäftsführer der Agentur Messen und Kongresse GmbH aus Stuttgart, veranstaltet ebenfalls sein Jahren die Messe Haus-Bau-Energie im Milchwerk. Laut seiner Einschätzung habe das Milchwerk eine perfekte Größe für Radolfzell. Die Messefläche stehe im guten Verhältnis zur Einwohnerzahl und zum Einzugsgebiet. "Wäre die Halle größer, würde sich das kaum lohnen, hier eine Messe zu veranstalten", erklärt Sauber. Einzig die Rampe störe ihn.

Die Aussteller der Haus-Bau-Energie-Messe hätten diese nicht benutzen dürfen, um ihre Stände in die Halle transportieren zu können. Beim Thema Logistik könne man im Milchwerk also noch etwas besser werden, so Sauber. Ansonsten sei er sehr zufrieden mit dem Veranstaltungshaus. In modernere Häuser wie dem Bodenseeforum in Konstanz umzuziehen, käme für ihn nicht in Frage.

Gemeinderat hat das Thema Milchwerk auf dem Schirm

Was also soll mit dem Milchwerk geschehen? In der Gemeinderatssitzung vom 5. Februar fiel das Wort "Stadthalle" vermehrt im Zusammenhang mit der Bebauung des Bahnhofsquartiers. Thilo Sindlinger (FGL) wollte die Option einer neuen Stadthalle links oder rechts vom Bahnhof in den Ideenwettbewerb für das Areal mit aufnehmen. Und auch Martin Aichem (Freie Bürger) könne sich eine neue Stadthalle auf dem ehemaligen Mayer-Areal vorstellen. Nichtöffentlich hat sich der Gemeinderat scheinbar bereits Gedanken um die Zukunft des Milchwerks gemacht.