von Michael Jahnke

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 20:00 Uhr das Dach einer, an ein Einfamilienhaus angebauten Garage in Brand. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude größtenteils verhindern. Lediglich Teile des Dachs am Einfamilienhaus wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Tobias Oechsle, stellvertretender Fachbereichsleiter und zeitweise als Einsatzleiter vor Ort schilderte: „Die Hausbewohner haben völlig richtig gehandelt. Nachdem der Rauchmelder Alarm gegeben hat und die ersten Flammen am Garagendach sichtbar waren, haben sie umgehend die Feuerwehr informiert und dann sofort das Haus verlassen.“ Durch die rechtzeitige Alarmierung der Feuerwehr hätte, so Oechsle, ein größerer Schaden vermieden werden können. „Daran kann man erkennen, wie wichtig Rauchmelder sind“, schilderte Oechsle weiter. Obwohl seit 2014 für alle Gebäude gesetzlich vorgeschrieben, wird dieses wichtige Warnsystem noch immer in der Bevölkerung vernachlässigt. In diesem Fall in der Stürzkreuzstraße sei dies aber vorbildlich gewesen.

Von einer Drehleiter aus suchen Feuerwehrleute das Dach einer Garage nach Brandnestern ab. | Bild: Michael Jahnke

Trotzdem waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zwei Rettungssanitäter im Einsatz. „Daran kann man erkennen, wie wichtig Rauchmelder sind,“ erklärte Oechsle. Als eine weitere richtigen Entscheidung der Hausbewohner schilderte Oechsle, sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112 zu alarmieren und dann das Haus zu verlassen. „Obwohl auf jedem Fahrzeug der Feuerwehr diese Notrufnummer zu lsen ist, scheuen sich oftmals Bürger die 112 zu wählen.“ Gerade dazu sei diese Notrufnummer aber eingerichtet, wenn Gefahr für Leib und Leben, für Hab und Gut bestehe.

Viel Bewegungsfreiheit haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr während der Löscharbeiten in der Stürzkreutstraße nicht. | Bild: Michael Jahnke

Durch das umgehende Verlassen des Hauses seien keine Personen zu Schaden gekommen. Wie Oechsle schilderte, befinden sich generell in Gebäuden und Einrichtungsgegenständen Materialien, die Brandvergiftungen verursachen können, wenn sie mit Feuer in Verbindung kommen. Das Verlassen des Gebäudes sei die richtige Entscheidung gewesen. Durch den Brand ist jetzt auch das Wohngebäude zunächst nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden n Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.