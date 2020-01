von Gerald Jarausch

Händler und Gewerbetreibende müssen seit Beginn des Jahres selbst bei Kleinbeträgen ihren Kunden den Kassenbon aushändigen. Das neue Gesetz zur Bonpflicht stößt jedoch auf wenige Verständnis – egal, ob sie vor oder hinter dem Tresen stehen. Denn im Alltag möchten nach Schätzung der Betroffenen gerade einmal rund ein Prozent der Kunden tatsächlich den Kassenbon mitnehmen, nachdem sie etwas gekauft haben.

Dementsprechend genervt sind die Beteiligten von der neu eingeführten Pflicht. „Das ist sehr nervig. Wir müssen uns viel Anhören. Der Ärger der Kunden belastet uns auch“, sagt Sascha Brutsche, Geschäftsführer der Bäckerei Engelhardt, die in Radolfzell fünf Filialen hat. Er ist sich sicher, dass die Kunden das „gar nicht wollen“, wie er ausführt.

Kritik an der Bonpflicht

Diese Einschätzung teilen auch andere Betroffene. „Von hundert Kunden will den Bon tatsächlich nur einer“, schätzt Jürgen Schiele, der einen Obst- und Gemüsestand auf dem Radolfzeller Wochenmarkt hat. Gegen eine bessere Kontrollmöglichkeit für das Finanzamt hat Schiele prinzipiell gar nichts einzuwenden: „Der Sinn ist mir schon klar“, sagt er.

Allerdings gibt er zu bedenken, dass die generierten Erträge vermutlich in keinem Verhältnis zu den steuerbefreiten und international operierenden Großunternehmen stehen, die zum Teil keine Abgaben abführen müssen.

Problematischer wird die Bonpflicht für ihn unter anderem dadurch, dass er sich über Kurz oder Land neue Kassen anschaffen muss, weil die derzeitigen nicht entsprechend aufrüstbar sind. „Eine davon kostet 4000 Euro und ich brauche mehrere“, erklärt er. Die Bonpflicht für ihn keine Mehrarbeit dar: „Das haben wir immer schon so gemacht“, sagt Schiele.

Mehrkosten und Belastung

Die anfallenden Mehrkosten ärgern auch andere Händler. Die sind zum Teil durch den deutlich höheren Gebrauch des Thermopapiers begründet, die in den Kassen ihre Verwendung findet. „Ich brauche jetzt in einem Monat so viel davon, wie sonst in sechs Monaten“, sagt Christina Koch von der gleichnamigen Bäckerei. Auch wenn eine Rolle des Papiers lediglich rund 1,50 bis zwei Euro kostet, summieren sich solche Beträge.

„Das ist für uns nur wieder einen Belastung mehr“, sagt Sascha Brutsche. Ein Belastung ist das Thermopapier auch für die Umwelt. Es muss im Restmüll entsorgt und kann nicht recycelt werden. Zumindest Christina Koch hofft derzeit noch, dass ein Antrag, den sie beim Finanzamt zur Freistellung von der Bonpflicht gestellt hat, positiv beschieden wird. Es würde ihr bereits helfen, wenn es eine Bagatellgrenze von zum Beispiel fünf Euro geben würde. Denn die meisten Einkäufe ihrer Kunden sind niedriger angesiedelt.

Andrea Fürst, hier inmitten von Büllenzöpfen, hofft noch auf eine Gesetzesänderung bei der Bonpflicht. | Bild: Jarausch, Gerald

Auf dem Radolfzeller Wochenmarkt gibt es übrigens noch verschiedene Varianten der Handhabung. Einige Marktbeschicker, die ausschließlich eigene Waren anbieten, sind von der Bonpflicht befreit. „Den Bon braucht doch niemand“, sagt Richard König-Hogg dazu. Andere wiederum erwarten noch Anpassungen durch den Gesetzgeber. Andrea Fürst, die einen Obst- und Gemüsestand führt, hofft zumindest darauf. „Wir haben Kassen mit Bons, aber vielleicht ändert sich ja noch etwas“, sagt sie.