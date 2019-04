von Marina Kupferschmid

Es wird eng für die evangelische Kinderkrippe „Il Nido“ in Böhringen. Zehn Jahre lang hatte sie ihr Domizil in einer Dreizimmer-Wohnung mit großem Garten in der Unteren Sooäckerstraße. Jetzt kann der Mietvertrag nicht mehr verlängert werden. Die fieberhafte Suche nach geeigneten Räumen blieb bisher erfolglos. Mit einem Hilferuf wenden sich das Diakonische Werk als Träger, die Eltern und Erzieher an Vermieter und Grundstückseigentümer in Böhringen wie in der Kernstadt.

„Wir sind schon seit langer Zeit in Gesprächen mit der evangelischen Kirchengemeinde Böhringen und mit der Ortsverwaltung, haben Anzeigen geschaltet und Aushänge an den Geschäften gemacht. Immer wieder hat sich mal etwas ergeben, aber letztlich wieder zerschlagen. Jetzt läuft uns die Zeit davon“, schildert Christian Grams, Geschäftsführer des Diakonischen Werks, die Situation. Und die angespannte Wohnraumsituation verschärfe das Problem. „Auch die Stadt hängt sich für eine Lösung rein“, fügt Jürgen Müller, Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderates in Böhringen, hinzu.

Kinder fühlen sich wie zuhause

Derzeit besteht die Kinderkrippe mit Montessori-Schwerpunkt aus einer Gruppe mit zehn Kindern im Alter von einem bis drei Jahren, die vorwiegend aus Böhringen kommen. Die Krippe hat pro Woche 45 Stunden geöffnet, montags bis donnerstags von 7.15 bis 16.45 und freitags bis 14.15 Uhr. „Wir schätzen diese gemütliche, familiäre Krippe in der Wohnung und das gewachsene Team sehr, zu dem die Kinder eine enge Bindung und wir Eltern ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis haben. Es wäre schade, wenn alles auseinanderbrechen würde. Die Kinder fühlen sich in dieser Wohnung wie zuhause und keiner muss ein schlechtes Gewissen haben, dass beide Elternteile arbeiten gehen“, macht Elternbeiratsvorsitzende Cornelia Erich deutlich. „Für uns wäre unvorstellbar, die Kleinen ab August auseinanderreißen zu müssen. Außerdem sind Ganztagesplätze eher rar“, erklärt sie die Sorgen der Eltern. „Es ist für uns absolut entscheidend, dass wir eine Lösung finden!“

Höherer Betreuungsbedarf durch Neubaugebiete

Heike Geist, die Leiterin der Kinderkrippe Il Nido, weist darauf hin, dass man auch bereit wäre, eine zweite Gruppe aufzumachen. „Durch das Neubaugebiet Hübschäcker und das geplante Wohngebiet Nezfeldwies wird der Bedarf an Kinderbetreuung in Böhringen weiter enorm wachsen“, ist sie überzeugt. Obwohl die Plätze nur über die zentrale Vormerkstelle der Stadt vergeben werden, vergehe kaum ein Tag, ohne dass sich jemand nach einem Platz erkundige.

Wenn sich bis 15. August nichts ergebe, müsse man eine Übergangslösung in Betracht ziehen – notfalls außerhalb von Böhringen in der Kernstadt, kündigt Christian Grams an. „Aber auch für eine Containerlösung brauchen wir ein Grundstück“, macht er klar. Entsprechend der aktuellen Vorgaben des Bildungs- und Orientierungsplanes für Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg müsste eine geeignete Wohnung, die sich für eine eingruppige Kinderkrippe umfunktionieren lässt, etwa 100 Quadratmeter groß sein und über einen Garten verfügen.

So ist "Il Nido" bislang ausgestattet

In der jetzigen Wohnung gibt es einen Ausruh- und Schlafbereich, einen Waschraum mit Wickelbereich, eine Garderobe, einen gemütlichen Essbereich für die gemeinsamen Mahlzeiten, einen Platz für Mal-, Knet- und Bastelarbeiten, eine Küche, in der frisch gekocht wird, einen Bewegungsbereich, einen flexiblen Spielbereich sowie verschiedene Arbeitsbereiche der Montessori-Pädagogik.

Der großzügige Garten bietet vielfältige Spielmöglichkeiten mit Schaukel, Sandkasten, Rasen und Spielbereich sowie Blumen-und Gemüsebeet zum gemeinsamen Bepflanzen. In einer Hütte ist Platz für Spielmaterialien und Kinderfahrzeuge.