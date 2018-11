von Marina Kupferschmid

Der Böhringer Ortschaftsrat und Vertreter der örtlichen Vereine gingen für das geplante Gemeinschaftshaus auf Besichtigungstour. Es war ein ehrgeiziges Programm, das Ortsvorsteher Bernhard Diehl für Ortschaftsräte und Vereinsvertreter zusammengestellt hatte.

Gleich fünf Dorfgemeinschaftshäuser in fünf Landkreisen besuchten die Ortspolitiker bei einer Tagesfahrt, um sich Anregungen und Inspiration für die Planungen der neuen Ortsmitte in Böhringen zu holen. Die Besichtigungstour führte über Egesheim im Landkreis Tuttlingen nach Ringingen im Alb-Donau-Kreis und Oggelshausen am Federsee im Landkreis Biberach bis nach Eichstegen im Landkreis Ravensburg und Otterswang, einee Teilgemeinde der Stadt Pfullendorf.

Viele Fragen brennen auf den Nägeln

Was kostet welches Objekt? Lohnt es sich, ein landwirtschaftliches Gebäude umzubauen oder rechnet sich ein Neubau besser? Wie sieht die Ausstattung aus? Und wie stellt sich die Nutzung dar? Wie groß sollte der Veranstaltungsraum sein und wie ist das Parken gelöst? Viele Fragen brannten der 15-köpfigen Delegation bei diesem Besichtigungs-Marathon unter den Nägeln, zumal die Ausgangssituationen und Konzepte in jedem Ort anders waren.

Entsprechend gut kamen die Ortschaftsräte vor Ort ins Gespräch mit den Ortsvorstehern, die allesamt mit Stolz ihre Häuser und deren Entstehungsprozess präsentierten. Vielerorts wurde munter aus dem Nähkästchen geplaudert, mancher Kniff im Umgang mit der Verwaltung verraten, um die Wünsche durchzusetzen, aber auch viele Tipps gegeben hinsichtlich Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Betrieb der Häuser.

"Erstaunlich, was die Gemeinden bewerkstelligen"

"Ich denke, die Fahrt ist eine gute Sache für alle Beteiligten, eine Vorstellung davon zu bekommen, was bei einem Gemeinschaftshaus möglich ist", so Ortsvorsteher Bernhard Diehl. "Es ist erstaunlich, was die kleinen Gemeinden mit 250 bis 1500 Einwohnern Großes bewerkstelligen", zeigte sich Ortschaftsrat Peter Lingg beeindruckt, der mit Notizblock und Stift unterwegs war und mit großen Schritten die Metermaße der einzelnen Musikprobenräume und Veranstaltungssäle ermittelte, mit der vielerorts gewonnenen Erkenntnis, dass Böhringen mit fast 70 Musikern und bei 4000 Einwohnern in anderen Dimensionen denken muss.

Auch Lärmbelästigung für die Nachbarschaft spielt eine Rolle

"Die Parkplatzfrage und die Größe des Veranstaltungsraums, auch einhergehend mit Lärm für die Nachbarschaft, hängen eng zusammen", sieht Ortschaftsrätin Antje Hauck als eine der großen Herausforderungen.

Sowohl der schöne Neubau in Ringingen mitten im Ortskern samt integrierter Ortsverwaltung und Ladenzeile, als Gemeinschaftsprojekt mehrerer Partner und ausgezeichnet mit dem Prädikat "Baukultur Schwäbische Alb", als auch der einstöckige Zweckbau aus einem Guss in Otterswang punkteten bei der Delegation in mehrfaer Hinsicht.

Doch auch die heimeligen kleinen Dorfgemeinschaftshäuer – mit viel Herzblut errichtet wie beispielsweise "Küfers Scheuerle" in Eichstegen – gaben wertvolle Mosaiksteinchen für die Planungen in Böhringen mit auf den Weg.

Neue Ortsmitte Herzstück der geplanten Ortskernsanierung in Böhringen ist der Bau eines zum Dorfplatz hin offenen Gemeinschaftshauses in der Fritz-Kleiner-Straße als Begegnungsstätte für Bürger und Vereine. Damit sind auch Überlegungen verknüpft, die Ortsverwaltung und Gemeindebücherei dorthin zu verlagern und das historische, immer noch nicht barrierefreie Rathaus in prägnanter Ortslage anders zu nutzen. Sämtliche Grundstücke sind bereits im Besitz der Stadt Radolfzell. Seit mehreren Jahren versucht sie eine Aufnahme ins Landessanierungsprogramm zu erreichen. Die Baukosten für die Dorfkernentwicklung werden auf insgesamt acht Millionen Euro geschätzt. Mit dem Verkauf des Rathauses und dem Verkauf von Bauflächen in der Fritz-Kleiner-Straße soll ein Teil des Projekts gegenfinanziert werden. (mku)

