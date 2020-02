von Marina Kupferschmid

Radolfzell-Böhringen – Die Vorbereitungen für den Närrischen Abend in Böhringen gehen in die heiße Phase. Unter dem Motto „Tarzan, Jane und Palmenfummel – Des Oberholz isch heut ein Dschungel„ führt das Programm der Bengelschiesser am Fasnachtssamstag, 22. Februar, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle die Gäste in den Urwald.

Es gibt eine Reihe von Premieren – und zwei spannende Rückkehrer: Erstmals führen Matthias Neumeir und Leonie Jahn durchs Programm, beide Eigengewächse der Bengelschiesser.

Erstmals ist die Froschenkapelle dabei

Ebenfalls zum ersten Mal gibt es ein Bühnenstück der Holzer. Es dreht sich um die magische Zahl „Sieben“. Starker Klamauk mit sieben starken Männern und einer starken Frau kündigt sich hier an. Die Leitung hat Siggi Horber.

Erstmals gestaltet die Froschenkapelle unter Leitung von Tobias Franz das Finale. „Die Bengelschiesser sind stolz und glücklich, diese tolle Stimmungsmusik in ihrem Programm zu haben“, so Thomas Giesinger, der zusammen mit Tobias Graf Regie führt.

Die legendäre, skurrile Trommler-Nummer, die früher bei keinem Narrenspiegel in Böhringen fehlen durfte, ist wieder im Programm: Erneut treten Tobias Graf und Knut Keller als Äffle und Pferdle auf, wie man sie aus dem SWR-Fernsehen kennt.

Marketenderinnen sind wieder dabei

Nach dem großen Erfolg im vergangen Jahr bringen die Marketenderinnen unter der Leitung von Daniela Brunner auch diesmal wieder zahlreiche komische Böhringer Ereignisse des vergangen Jahres auf die Bühne. Die Tanzgruppe „Move it“ des TuS Böhringen unter der Leitung von Karolin Keller tritt auf, die „Lustigen Hannoken“ sorgen für musikalische Einlagen und die jungen Hänsele Kim Wiegand und Nico Winter liefern närrische Blitzlichter des Dorf- und Stadtgeschehens.

Der Abend ist von drei Jubiläen geprägt: 777 Jahre Böhringen, 110 Jahre Narrenverein und 50 Jahre Hänsele-Gruppe.

Karten gibt es am Samstag, 15. Februar, 9 bis 11 Uhr, im Vereinshaus neben der Böhringer Schule und an der Abendkasse. Im Vereinshaus gibt es auch Karten für den Hemdglonkerball am Schmutzigen Dunschtig