„Sich frei fühlen und vom Hotelrhythmus unabhängig sein. Aber nach Bedarf auch sämtliche Serviceangebote eines Hotels annehmen können“, so beschreibt Martin Amann den Trend im Tourismus. Das Boardinghouse des Familienbetriebs Amann beherbergt bereits die ersten Gäste. Die Hoteliers des Hirschen investierten 2,5 Millionen Euro in den Bau eines Apartmenthotels mit rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche, die über dreieinhalb Etagen verteilt sind. Das „Boardinghaus im Apfelgarten“ liegt am Dorfrand von Horn und wenige Gehminuten vom Gasthof Hirschen entfernt. Es bietet 16 Apartments zwischen 22 und 42 Quadratmetern sowie vier Ferienwohnungen zwischen 55 und 80 Quadratmetern.

Die Architektur des Boardinghouse vermittelt moderne Ansprüche an eine Unterbringung wie auch ein Gefühl für die Kultur vor Ort. Das Gebäude wurde vom lokal ansässigen Architekten Ingo Bucher-Beholz entworfen und erlaubt ein modernes Wohnen im Apfelgarten. Die Gastgeber pflanzten im dazugehörigen Garten alte Sorten von Apfel-, Kirsch- und Zwetschgenbäumen, bei denen sich Gäste bedienen dürfen. Ein Garten, der duftet und schmeckt. Zwischen Frühsommer und Herbst steht immer etwas in Blüte.

Das Haus trägt die Handschrift des Architekten: Bucher-Beholz arbeitet gerne mit Holz und Glas. Im Boardinghouse wurden hochwertige Materialien und Stoffe verwendete, viel Eichenholz und Glasfronten prägen den Stil des Hauses. Jedes Apartment ziert ein kleine Wandbemalung des in London geborenen Künstlers Akram Sultans. Vier 22 Quadratmeter große Business-Apartments liegen im Erdgeschoss und sind die kleinsten Wohneinheiten. Sie sind behindertengerecht ausgebaut und verfügen über eine kleine Pantryküche in einem Schrank. Das Boardinghouse ist ideal für Firmen, die ihre Mitarbeiter für mehrere Monate an regionale Projekte entsenden. Oder für Familien, die für ein bis zwei Wochen Urlaub auf der Höri machen wollen. In den großzügigen Apartments im oberen Geschoss führen Tangotreppen in den Dachspitz: „Eine vierköpfige Familie kann hier für günstige Preise einen tollen Urlaub machen“, so Martin Amann: „Oder in der Region auf Wohnungssuche gehen.“

Das Boardinghouse sichert den Gästen eine Unabhängigkeit und macht sie von den Rhythmen eines Hotels frei. Über eine Buchungsnummer können die Gäste mit Hilfe eines Check-In-Automaten eine von Rezeptionszeiten unabhängige Ankunftszeit wählen und sich rund um die Uhr einchecken. Im Gebäude steht eine Waschküche mit Waschmaschine, Trockner und Bügelstation bereit. Gäste können auch den hauseigenen Waschservice nutzen. Einmal pro Woche werden die Apartments grundgereinigt und mit frischer Bettwäsche und Handtüchern ausgestattet – auf Wunsch kann eine Reinigung öfters erfolgen.

Den Gästen steht im Boardinghouse ein Brötchen-Service bereit. Sie können sich in den Küchen der Apartments selber versorgen, sich im Gasthaus à la Carte verpflegen oder ein Vier-Gänge-Menü im Hotelrestaurant wählen. Im Boardinghouse ist ebenso eine Vorbereitungsküche für die Produkte der Hotelerie eingerichtet. Juniorchef und Metzgermeister Sebastian Amann bereitet hausgemachte Spezialitäten zu – als ein Mitbringsel oder zum Verzehr im Gasthof. Hotelier Karl Amann zeigt sich glücklich, dass der Familienbetrieb in die nächste Generation weitergeht.

Boarding-Häuser

Das sind Beherbergungsbetriebe, die Zimmer oder Apartments mit hotelähnlichen Leistungen vermieten. Die Apartments orientieren sich von der Ausstattung an Wohnungen und werden gern von Langzeitnutzern oder Familien angemietet. Die Unterbringung ist wesentlich günstiger als in einem Hotel.

Weitere Informationen unter

http://www.boardinghouse-bodensee.de