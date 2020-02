Autofahrer stehen in Radolfzell erneut vor einer Geduldsprobe. Denn die Konstanzer Brücke ist ab Montag, 2. März, für voraussichtlich vier Monate voll gesperrt. Für den motorisierten Verkehr ist die Brücke während der gesamten Bauphase gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Radfahrer und Fußgänger können die Brücke noch circa vier Wochen lang über den Fußweg überqueren. Doch dann heißt es auch für sie kein Durchkommen mehr von Anfang April bis zum Ende der Sanierung. Fußgänger und Radfahrer, vor allem auch die vielen Schüler der Gerhard-Thielcke-Realschule und des Friedrich-Hecker-Gymnasiums, müssen dann über den Haselbrunnsteg ausweichen.

Bild: Kerstan, Stefanie

Eigentlich war die Sanierung bereits ab Anfang Januar geplant. Doch wurde der Beginn nun in den März geschoben, da die Übergangskonstruktion, das sind die Stahlelemente zwischen festem Grund und Brücke, erst später geliefert werden konnten. Mit der Sanierung soll die Verkehrssicherheit der Brücke wieder hergestellt werden.

Der Asphalt, die Beschichtung, die Gehwegkappen und die Übergangskonstruktion zur Straße würden im Zuge der Arbeiten erneuert werden. Die Grundkonstruktion der Brücke sei hingegen verkehrstüchtig und bedürfe keiner Sanierung. Künftig würden Fußgänger die Brücke auf beiden Seiten über den Gehweg passieren können. Daran angrenzend ist ein 2,10 Meter breiter Radfahrstreifen eingerichtet, der durch Leitelemente von der Fahrspur für Kraftfahrzeuge getrennt ist.

Auch das letzte Stück der Konstanzer Straße wird saniert

In den vergangenen zwei Jahren ist die Konstanzer Straße in mehreren Abschnitten komplett saniert worden. Bis auf das kleine Teilstück der Zufahrt zur Konstanzer Brücke. Um die Einschränkungen für den Verkehr im Bereich der Konstanzer Brücke nicht übermäßig in die Länge zu ziehen, soll ab voraussichtlich Mitte März auch die Zufahrt in der Konstanzer Straße saniert werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Während des dritten Bauabschnittes der Konstanzer Straße sei die Durchfahrt von der Waldstraße in die Konstanzer Straße nicht möglich. Die Zufahrt werde nach Absprache mit den Anliegern halbseitig ausgebaut. Die wenigen, unmittelbar von der Sperrung und Baumaßnahme betroffenen Anlieger seien von der Stadtverwaltung bereits entsprechend informiert worden.

Neuer Fahrbahnbelag soll für mehr Fahrkomfort sorgen

Die Baumaßnahme soll, in Abhängigkeit der Wetterverhältnisse, Mitte Mai abgeschlossen sein, so die Hoffnung der Stadtverwaltung. Im Zuge der Sanierung würden die verschiedenen Schichten der Straße abgetragen und gänzlich neu aufgebaut.

Eine neue hochbelastbare, lärmoptimierte Asphaltdeckschicht soll dann nicht nur für einen besseren Fahrkomfort und eine höhere Verkehrssicherheit sorgen, sondern soll auch den Straßenlärm minimieren. Dieser moderne Flüsterasphalt ist auch schon in der Konstanzer Straße verbaut worden. Zudem wird auch dieser Bereich der Straße mit Radfahrstreifen ausgestattet.

Radolfzell Nächste Runde im Streit um den Radweg auf der Konstanzer Brücke: Warum das Regierungspräsidium den Gemeinderat gerüffelt hat Das könnte Sie auch interessieren