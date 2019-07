von Gerald Jarausch

Mehrere hundert Schüler und Jugendliche feierten am Freitagabend auf dem Open-Air-Konzert den Start in die Sommerferien. Drei Live-Acts und ein DJ sorgten dabei für den richtigen Sound am Radolfzeller Konzertsegel.





