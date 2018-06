von Jennifer Moog

Immer wieder beherbergt die Buchhandlung am Obertor Kunstausstellungen. Inhaberin Sabine Schlag stellt ihre Räume bis zu drei Mal im Jahr Künstlern umsonst zur Verfügung. "Ich interessiere mich sehr für die Kunst und finde es immer wieder schön zu sehen in was sich diese Räumlichkeiten verwandeln lassen", erzählt Schlag. Außerdem könne sie sich auch als Buchhandlung präsentieren.

In der Ausstellung "after before" stellte nun die Künstlerin Dominique Buchtala eigene Werke aus – und vielversprechende Arbeiten ihrer Schüler am Friedrich-Hecker-Gymnasium. Besonders ins Auge fiel eine Wand mit kuriosen Masken, gefertigt von Schülern, aus nichts als Schuhen. Manche der Fratzen erinnerten an die Atemschutzmasken aus dem Zweiten Weltkrieg, andere an Tiere.

Emotionale Portraits

Auch Portraits gab es: Zeichnungen von den Schülerinnen aus Buchtalas Neigungskurs Kunst, die Emotionen festhalten, von Traurigkeit über Freude bis zu Verspieltheit. "Wir haben selbst erst ziemlich spät von der Ausstellung erfahren, aber so ist Frau Buchtala eben, spontan", sagt die 17-jährige Schülerin Anna Billi. Sie und ihre zehn Mitschülerinnen sind stolz, Part einer Ausstellung sein zu dürfen und für ihre Arbeit gewürdigt zu werden.

Das Abithema als Inspiration

Die Arbeiten von Buchtala standen ebenfalls unter dem Motto Veränderung. Mit ungewöhnlich nahen Aufnahmen von Körperteilen in nicht alltäglicher Verfassung und einer außergewöhnlichen Anordnung verwandelt sie den Körper in etwas anderes. Ein seitlich gedrehter Mundwinkel mit Haaren am Kinn erinnert da schon einmal an einen Bauchnabel. Die Idee dazu kam ihr, weil eines der Abiturthemen Verwandlung und Körper ist.

Die Ausstellung soll Schule machen

Der Titel "after before" "soll widerspiegeln, dass hinter jeder Schülerarbeit ich stecke, und hinter mir steckt wieder ein anderer Künstler, der mich geprägt und inspiriert hat", so Buchtala. "Außerdem unterstreicht er, was war, was jetzt ist und was noch kommen mag." Es soll auch nicht die letzte Ausstellung dieser Art sein.

