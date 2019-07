Am Sonntagabend bevölkerten mehrere tausend Menschen anlässlich des Hausherrenfests das Radolfzeller Seeufer. Höhepunkt war wie immer das Feuerwerk, das um kurz vor elf Uhr gezündet wurde. Wir zeigen Ihnen Fotos des Abends.

Auf den Bühnen am See sorgten Musikgruppen für Unterhaltung.

Fest der Generationen. Am Seeufer kamen am Sonntagabend Famiiien und junge Menschen zusammen.

Tolle Abendstimmung am See: Menschen in Erwartung des Segeldefilees.

Arbeit ohne Unterlass: Am Stand der Staddtkapelle herrschte Sonntagabend reger Betrieb.

Dichtes Treiben Am Konzertsegel und dem gesamten Radolfzeller Seeufer fanden sich am Sonntagabend mehrere tausend Menschen ein.

Hausherren-Feuerwerk vom Iznanger Seeufer aus betrachtet.

