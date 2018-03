Radolfzell Bewährungsstrafe wegen Drogenhandels

Ein Mann aus Radolfzell ist vom Amtsgericht Konstanz wegen Drogenhandels zu einer Bewährungsstrafe von 22 Monaten Haft verurteilt worden. Eine der Auflagen ist eine Geldbuße.

Drei Jahrzehnte lang paffte er seine Joints, mehrmals geriet ein 51-jähriger Mann aus Radolfzell deshalb in den 1990er-Jahren mit dem Gesetz in Konflikt. Alle Vorstrafen wurden längst aus dem Bundeszentralregister gelöscht. Jetzt gibt es allerdings einen dicken, neuen Eintrag: Wegen unerlaubten Handels mit knapp zwei Kilogramm Marihuana hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Konstanz den Mann zu 22 Monaten Haft verurteilt. Mit einer langen Bewährungszeit von vier Jahren verschonte ihn das Gericht aber vor dem Gefängnis. Als Bewährungsauflage muss er die seit seiner Festnahme begonnene Abstinenz weiter durchhalten. Um dies zu kontrollieren, werden in regelmäßigen Zeitabständen drei Drogentests fällig. Genauso viele hat er in der Zwischenzeit freiwillig gemacht, um dem Gericht seinen guten Willen zu zeigen. Als weitere Auflage sind 2400 Euro Geldbuße an den Bezirksverein für soziale Rechtspflege zu bezahlen.

Der verhandelte Fall ereignete sich vor einem Jahr: Im April 2017 erreichte ein anonymer Hinweis die Polizei. Darin hieß es, der 51-jährige Mann handle mit größeren Mengen Marihuana. Er habe immer zwei bis zweieinhalb Kilo der Droge in seiner Wohnung vorrätig. Eine Durchsuchung bestätigte dies: Neben den in 50-Gramm-Mengen abgepackten Hanfblüten entdeckten die Polizeibeamten auch eine Feinwaage und kleine, verschließbare Plastikbeutelchen, die offen auf dem Wohnzimmertisch lagen. Außerdem fanden die Ermittler auch noch Krümel anderer Drogengemische und halluzinogener Pilze. Außerdem waren 5930 Euro und 1500 Schweizer Franken in einem Bedienungsbeutel in der Wohnung. Das Marihuana von guter Qualität entsprach laut Wirkstoffgutachten rund 21 000 Konsumeinheiten. "Das sind Mengen, die kann man nicht selbst verrauchen", stellte der ermittelnde Polizeibeamte vor Gericht fest.

Mit Eigenbedarf wollte der 51-Jährige auch gar nicht argumentieren. Sein Anwalt formulierte für ihn ein voll umfängliches Geständnis. Über Lieferanten, Abnehmer oder nähere Umstände zu seinen Drogengeschäften schwieg er. Der bemüht selbstsicher auftretende Angeklagte erzählte, er habe in seinem Leben stets gearbeitet und Geld verdient, wenn auch ohne Berufsausbildung, und in ganz unterschiedlichen Bereichen. Auch jetzt konnte er einen Arbeitsvertrag vorlegen. Noch während der neunwöchigen Untersuchungshaft habe er es aufgrund seiner selbstreflektierten Lebensweise geschafft, seinen jahrzehntelangen, wohl dosierten Drogenkonsum von einem auf den anderen Tag zu beenden. Dabei hatten ihm die zahlreichen therapeutischen Gespräche in der Drogenberatung geholfen. Diese muss er jetzt als weitere Bewährungsauflage fortsetzen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.