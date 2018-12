Die Buslinien der Stadtwerke Radolfzell sollen künftig gemeinsam ausgeschrieben und vergeben werden. Das hat der Radolfzeller Gemeinderat mit dem Nahverkehrskonzept eins beschlossen und dabei beantragt, dass die Linie 1 vom Busbahnhof (ZOB) in die Nordstadt künftig auch am Wochenende ab 15 Uhr im Halbstunden-Takt fährt. Von Montag bis Freitag sowie Samstagvormittag ist das schon der Fall, dann gibt es aber nur noch den Stundentakt. Außerdem soll sich Radolfzell am Bordrechner-System des Verkehrsunternehmens Hegau-Bodensee (VHB) beteiligen und bei seinen Leitsätzen auch die Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) mit dem Zugverkehr bedenken.

Dabei war das Anliegen von Stadtverwaltung und Stadtwerken ursprünglich nur, die verschiedenen Laufzeiten der Linienkonzessionen zu bündeln. Der Vertrag für die Linien 1, 2 und 7 läuft bis 31. März 2020 und der mit den Linien 4, 5, 6, und 8 bis 31. Dezember 2023. Das Linienbündel der Linien 1, 2 und 7 soll Anfang 2019 mit einer verkürzten Laufzeit bis 31. Dezember 2023 vergeben werden, so dass für 2024 alle Linien gemeinsam ausgeschrieben werden können. "Wir wollen 2019 und 2020 versuchen, ein neues Nahverkehrskonzept zwei zu entwickeln", kündigte Stadtwerke-Chef Andreas Reinhardt in der Sitzung an. Grundlage dafür sei die nun erfolgte Entscheidung.

Sechs Leitsätze sah das Konzept bereits vor. Darin hieß es zum Beispiel, dass der ÖPNV mit dem Fahrrad verknüpft werden soll. Auf Anregung von Siegfried Lehmann (FGL) wurde ergänzt, dass auch die Anbindung an die Schiene zu berücksichtigen ist. "Viele Leute steigen um und erwarten, dass das gut funktioniert", sagte er. Das Konzept sieht auch vor, dass der Betriebshof in bis zu 20 Kilometern Entfernung liegt – damit würde ein Ersatzbus zu lange dauern, fand Christof Stadler (CDU). Dem Wunsch von Gisela Kögel-Hensen (FGL) nach alternativen Antriebsformen entgegnete Reinhardt: Das sei vor 2023 wegen laufender Verträge und schlechter Verfügbarkeit nicht möglich.