von Georg Lange

Gemälde wie die Geburt der Venus, die Sternennacht oder der Schrei haben sich in das kollektive Gedächtnis der Menschen eingebrannt. Was die großartigen Kunstwerke von Botticelli, van Gogh und Munch mit der Mode gemein haben sind vor allem die Kreativität, die künstlerische Inspiration und der Transport von Gefühlen, die von beiden Künsten gleichermaßen ausgehen.

„Kunstgefühle“ am BSZ Radolfzell

„Kunstgefühle“ nennt sich der Werkstitel unter dem 30 Schüler und 19 Absolventen am Radolfzeller Berufskolleg für Mode und Design am Samstag, 20. Juli, eine Modenschau zeigen, bei der Kunstwerke in Kleidern modisch und tragbar ihren Ausdruck finden sollen.

Die Schau verspricht ein modisches Highlight in der Region zu werden. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichten Schülerinnen und Dozenten über die Vorbereitungen zur Abschlussschau am Radolfzeller Berufsschulzentrum (BSZ).

Bilder werden in Mode umgesetzt

Drei Gemälde werden von den Schülern in einer experimentellen Art bearbeitet und kreativ in Mode umgesetzt. Bei der Verarbeitung der Stoffe werden diese locker an den Corpus drapiert oder lose zusammen geheftet. Nur selten werden die verwendeten Materialien vernäht.

Die Absolventen verwenden Heißkleber, Kordeln oder Bänder, die die Stoffe und Materialien zusammen halten, erläutert die Absolventin Madeleine Benz. In ihrer experimentellen Werkschau hebt sie die Weiblichkeit beim Gemälde „Die Geburt der Venus“ hervor und transportiert diese in ihre Mode. Ihre Arbeitsgruppe entschied sich für luftig leichte und fließende Stoffe in Pastelltönen.

Inspiriert von Pichi und Avo

Marieluisa Schöndienst ließ sich beim experimentellen Teil der Schau vom monumentalen Gemälde des spanischen Künstlerduos Pichi und Avo inspirieren. Die Maler bringen in ihren Werken soziale Fragen, die Architektur und Kunst in Einklang.

Der Aspekt der Freiheit im Werk wird von Schöndienst mit Elementen des Hip-Hops, mit Graffiti und Street-Style herausgestellt. Ihre Arbeitsgruppe verarbeitet dabei Folienstoffe, die sie mit Sprühlack akzentuiert. Schöndienst spricht hier von einem Urban Style, der vor allem zwei Kennzeichen habe: Die Weite der Schnitte kombiniert mit einer sportlichen Note.

Gemälde der Moderne und Klassik

Die Absolventen des Berufskolleg interpretieren in ihrer Schau sechs Gemälde der Moderne und Klassik. Der erste Kollegsjahrgang bringt selbst entworfene Röcke auf den Laufsteg. Die zweite Kollegklasse zeigt Blusen und Hosen. Die Absolventen entwerfen Kleider, Abendroben und Mäntel.

Eigens für die Abschluss-Modenschau richtete das Berufskolleg eine Doppelstunde „Projektarbeit“ ein. Die Klasse entwarf in diesem Fach die Flyer, Plakate und das Begleitbuch zur Schau und fand 34 Sponsoren für die Anmietung von Halle und Laufsteg und den Kauf der Materialien. Innerhalb der Projektarbeit bildeten sich Arbeitsgruppen für Choreografie, Beleuchtung und Musikschnitt. Letztlich würden die Schülerinnen die Schau selbst stemmen, so der Leiter der Abteilung Textil, Marcus Kreickmann: Die Veranstaltung sei Teil der Ausbildung, die die Schüler für das Berufsleben vorbereiten soll.

Wie eine zusammenhängende Kollektion

Ellen Finus und Regina Kastner sind Werkstattlehrerinnen. Gemeinsam mit den Schülerinnen realisieren sie Ideen und Entwürfe zu einer tragbaren Mode. Drei Jahre lang lernten die Schüler klassische Schnitte kennen. „Jetzt kommen sie mit Entwürfen, die über das Klassische völlig hinausgehen“, erklärt Finus. Und das zeichne die Modenschau aus.

In diesem Jahr wurde innerhalb der Gruppen Wert darauf gelegt, dass die Designer ähnliche Stoffe und Materialien verwenden: Damit würden Teile der Schau wie eine zusammenhängende Kollektion wirken.