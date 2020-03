von Gerald Jarausch

Lachen ist gesund – die so einfache wie schlichte Lebensweisheit muss man jeden Tag aufs neue entdecken und umsetzen. Komiker und Kabarettisten sind im allgemeinen Fachleute für das Thema. Doch von der ernsten Seite nähern sich nur wenige der berufliche Spaßmacher.

Im Speziellen tat das jetzt Bernd Stelter, der als einer der Hauptacts beim diesjährigen Kabarettwinter im Milchwerk zu Gast war. Vor einem trotz Covid-19–Gefahr ausverkauften Haus sorgte der bekennende Karnevalist, Komiker und Fernsehmoderator aus dem fernen Nordrhein-Westfalen für einen amüsanten Abend, der auf diese Weise direkt zum persönlichen Wohlbefinden seiner Zuhörer beitrug.

Unterhaltung und Lebenstipps

Während sich die meisten seiner Berufskollegen an den politischen Verhältnissen im Land abarbeiten oder einfach nur mehr oder weniger geistreiche Witze über die Mitmenschen machen, war Bernd Stelter in seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ ganz bei sich.

Mit 58 Jahren ist der Komiker offenbar an einem Punkt im Leben angekommen, an dem er mit der Lebenserfahrung von fast sechs Jahrzehnten mehr als nur schlichte Witze auf der Bühne manchen will. Sein Programm war daher von einer Mischung aus unterhaltsamen Elementen und durchaus ernst gemeinten Lebenstipps geprägt.

„Stehen bleiben, wenn es schön ist“

„Investieren sie nicht in in Dinge, sondern in Erlebnisse“, forderte Stelter sein Publikum auf. Oder einfach „den Moment festhalten und stehen bleiben, wenn es schön ist“. Immer wieder griff er dabei auch zur Gitarre oder begab sich ans Klavier, um seine Gedanken in Musik umzusetzen.

Mit Titeln wie „Ich seh‘ nackig auch nicht mehr so knackig aus“, oder Zeilen á la „ein Mann wird erst archaisch und wild, wenn er grillt“, traf er den Nerv des Radolfzeller Publikums, das ihn am Ende nicht ohne eine Zugabe gehen lassen wollte. Mit seinen Anregungen, wie man das persönliche Wohlbefinden dauerhaft steigern kann, war er am Bodensee genau richtig. Schließlich versteht man hier durchaus, wie man sich das Leben ein kleines bisschen schöner machen kann.