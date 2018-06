Radolfzell Bernd Mohr bleibt auch nach seinem Tod eine unvergessliche Trainerlegende

Bernd Mohr gehörte zu den Wiederbegründern des Turn- und Sportvereins Stahringen. Über Jahrzehnte hinweg prägte er als Trainer den Verein. Nun ist er im Alter von 80 Jahren gestorben. Einige Wegbegleiter erinnern sich.

„Ohne Bernd Mohr wäre ich nicht der Mensch und vor allem die Trainerin, die ich heute bin“ – ein schöneres Kompliment hätte die Stahringer Leichtathletin Denise Drexler ihrem kürzlich verstorbenen Trainer nicht machen können. Er war Gründungs- und Ehrenmitglied, Turnwart, Abteilungs-, Übungs- und Jugendleiter – für den Stahringer Turn- und Sportverein (TSV) war Bernd Mohr jedoch vor allem Herz und Motor der Leichtathleten.

Zusammen mit seinen Brüdern Willi und Felix sowie Ewald Weber war Bernd Mohr bei der Wiedergründung des Vereins im Jahre 1958 federführend und sollte diesen für die kommenden 60 Jahre prägen. „Seit der Wiedergründung gab es wohl kaum eine Stahringer Famile, bei der nicht Generationen aktiv bei Bernd in der Halle, auf dem Sportplatz oder bei Trainings- und Ferienaufenthalten waren“, erzählt Werner Merk, der selbst schon in den 60er-Jahren von Bernd Mohr trainiert wurde. „Das Bernd-Turnen hat viele Jahre lang den Montagabend der Stahringer Kinder geprägt“, ergänzt seine Tochter Katrin Weprich.

Ein Bus voller Kinder und Sperrmüll

Auch Denise Drexler stünde heute nicht als Trainerin auf dem Sportplatz, hätte sie nicht vor über 30 Jahren im „Bernd-Turnen“ ihre Liebe zur Leichtathletik entdeckt. „Montags, mittwochs und freitags wartete pünktlich um zehn vor sechs sein grüner VW-Bus auf uns. Auf dem Weg ins Stadion konnte es vorkommen, dass unser Trainer an diversen Sperrmüllhaufen anhielt und zwischen uns Kindern noch allerlei Brauchbares, wie alte Bücher, stapelte“, berichtet Denise Drexler. Auf das Turnen folgten viele gemeinsame Jahre des Leichtathletik-Trainings beim LF (Lauftreff) und bei der LG (Leichtathletikgemeinschaft) Radolfzell, wo Mohr jahrzehntelang Übungsleiter war. Die Trainingslager führten den Trainer und seine Schützlinge weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bis nach Frankreich, Polen oder Ungarn. Das systematische Training zahlte sich aus, und die Teilnahme an den internationalen Bodensee-Meisterschaften, an badischen, süddeutschen und deutschen Meisterschaften wurde mit unzähligen Meistertiteln und Medaillen gekrönt.

Nicht nur für den Verein, auch für Denise Drexler und alle Leichtathleten sind es neben den sportlichen Aspekten vor allem die unzähligen Anekdoten und unverwechselbaren Charaktereigenschaften, die Bernd Mohr unvergesslich machen. „Bernd Mohr hat uns Athleten immer wie ein Löwe verteidigt. Er war bescheiden, aufrichtig, hat sich mit uns über Erfolge gefreut, Misserfolge nicht übel genommen und sich nicht nur für seine Athleten, sondern vor allem für die Menschen und ihr Leben interessiert“, erzählt Martina Bichsel. Sie hat genauso wie Denise Drexler jahrelang mit Bernd Mohr trainiert. Heute führen sie seine Aufgabe fort und trainieren selbst den Leichtathletik-Nachwuchs bei der LG Radolfzell.

Bewusstsein für die verbindende Kraft des Sports

Bernd Mohr hat schon immer gewusst, dass Sport verbindet. „Wir Älteren erinnern uns auch noch gerne an die Turnerbälle am Fasnetmäntig in der alten Rathausturnhalle, bei denen der Barren als Bar umfunktioniert wurde und die 'Pferde' als Barhocker dienten“, sagt Denises Vater Walter Drexler. Auch bei der Finanzierung der Fahrten zu Wettkämpfen war Mohr kreativ. Lange bevor das Recycling in Mode kam, organisierte er bereits in den 80er-Jahren Glassammlungen. Seine Schützlinge sammelten und sortierten unter seiner Regie über 300 Container Altglas.

Bernd Mohr verstarb am 20. Mai kurz nach seinem 80. Geburtstag. Sein Idealismus, Engagement und seine Selbstlosigkeit werden den TSV, seine Trainer und Sportler noch für lange Zeit prägen.