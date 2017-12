Radolfzell Bereitschaft zwischen den Jahren: Der Hüter der heiligen Dinge

Messmer Boze Beslic hat rund um die Gottesdienste im Radolfzeller Münster viel zu tun – vor allem in der Weihnachtszeit.

Stille Nacht, heilige Nacht – das gilt nicht für jeden. Gerade um die Weihnachtszeit bis zum Ehrenfest der Heiligen Drei Könige ist im Radolfzeller Münster geschäftige Hochzeit. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist Boze Beslic Messmer in der Seelsorgeeinheit Sankt Radolt. Weihnachten ist wie Ostern, das Hausherrenfest und die Messe zur Mooser Wasserprozession eines der Hochfeste im Radolfzeller Münster. Boze Beslic ist dabei der stille Mann im Hintergrund. Er bereitet den Gottesdienst vor, steht Priestern helfend beiseite, sorgt in der Kirche für Sauberkeit und hilft dem Pfarrer, den Diakone und Ministranten in die feierlichen Gewänder. Von Kirchgängern meist unbemerkt sitzt Boze Beslic während den Messen auf den Stufen zur Sakristei und beobachtet dabei den Gottesdienst. Wie ein unsichtbarer Geist überwacht er den Ritus und greift bei Bedarf unterstützend ein.

Fünf Weihnachtsbäume schmückte der Messmer im Radolfzeller Münster mit Lichterketten. An jedem Baum hängen dutzende Birnen an rund 50 Meter Kabel. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Gemeindehelferinnen werden die Christbäume mit mehreren hundert Strohsternen dekoriert. Die kindshohe Krippe wird kurz vor Heiligabend aufgebaut. Jede Figur ist in einer Schachtel verstaut und über das Jahr in einer Tiefgarage verstaut. Für den 6. Januar kommt die Figurengruppe der heiligen drei Könige dazu. Dem Messmer stehen zum Fest professionelle Elektriker beiseite, die den sakralen Raum atmosphärisch ausleuchten und am Heiligen Abend die Kinder beim Krippenspiel wie auf einer Theaterbühne und mit Strahlern ins rechte Licht setzen.

Von Heiligabend an bis zum Festtag des Heiligen Apostels Johannes am 27. Dezember vervielfachen sich die Messen im Radolfzeller Münster. Die erste Messe zu Heiligabend beginnt bereits um 9.15 Uhr. Fällt Schnee, so räumt Boze Beslic bereits um 7 Uhr die Wege und Zugänge zum Münster frei. Für die Vorbereitung einer einzigen Messe benötigt Boze Beslic eine Stunde. Zwei Messen, eine Vesper, das Turmblasen der Narrenmusik und das Krippenspiel stehen allein am 24. Dezember auf seinem Programm. Es folgen am Morgen des nächsten Tages ein feierliches Hochamt bei dem er frühzeitig dem Münsterchor die Portale öffnet. Für Konzerte richtet Beslic eigens die Bestuhlung der Musiker. Mehrere Tage lang ist im Radolfzeller Münster bis zum späten Abend ein Kommen und Gehen, bei dem der Messmer im Hintergrund immer ein wachsames Auge auf die Abläufe und das Münster wirft. So war es auch in den vergangenen Tagen.

Beslic wacht über Mikrofone, Hostien, Bücher, Beleuchtung sowie den Messwein und Messgeräte. Er bereitet Opferlichter vor, zündet Kerzen an und ist der Löser von Problemen im Ritus des feierlichen Gottesdienstes. Er bestückt und entzündet das an Ketten getragene Weihrauchfass und verteilt zu Weihnachten an etwa 20 Ministranten brennende Leuchter.

Im Unterschied zu den herkömmlichen Gottesdiensten zelebrieren zu Weihnachten mehrere Priester gleichzeitig die Messen. Für Pfarrer Michael Hauser hält Boze Beslic ein eigens für jeden Festtag entworfenes Messgewand bereit. Das prächtigste schätzt Beslic auf ein Alter von mehr als 100 Jahren. Sämtliche Gastpriester und Ministranten erhalten vom Messmer ein eigenes Gewand. Mehr als 100 bewahrt Beslic fein säuberlich und über zwei Etagen hinweg in Kleiderschränken der Sakristei auf. Der Messmer hilft den Priestern in die Gewänder und wirft beim Einzug in die Kirche nochmals einen kritischen Blick auf jeden am Gottesdienst Beteiligten. Bei Hochfesten staut es sich in der etwa 25 Quadratmeter großen Sakristei. Innerhalb von einer Viertelstunde ziehen sich dort bis zu 30 Akteure ihre Messgewänder an. Bei der Mooser Wasserprozession befinden sich bis zu 30 Priester und 50 Ministranten in der Sakristei, schätzt Boze Beslic.

Die Bezeichnung

Der Kirchendiener hat je nach Region und Konfession unterschiedliche Namen. Katholiken bezeichnen ihn als Mesner oder Messmer, Protestanten nennen ihn Küster. Beide Wörter leiten sich aus dem lateinischen für Wächter oder Haushüter ab. Messmer sind für die Vorbereitung des Kirchenraumes verantwortlich und betreuen die Sakristei für den Gottesdienst. Sie öffnen und schließen die Kirchen, stecken Liedtafeln, bereiten die liturgischen Gefäße und Bücher vor und hüten die oftmals künstlerisch aufwendig gestalteten Textilien und Ornate. (gla)