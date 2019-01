von Marina Kupferschmid

Wenn das keine guten Vorzeichen für die Böhringer Narretei sind: Trotz Regens herrschte am Dreikönigabend auf dem Rathausplatz dichtes Gedränge. Unerwartet viele Besucher hatten sich trotz des schlechten Wetters eingefunden, um mit der Bengelschiesser-Zunft die Fasnachtseröffnung zu feiern. Und mit zehn neuen Mitgliedern, die feierlich ihr Narrengelöbnis abgelegt haben, geht die Zunft personell gestärkt in die fünfte Jahreszeit. In den vergangenen zwei Jahren wurde kräftig die Werbetrommel gerührt. Eine weitere Schar neuer Mitglieder, darunter etliche Familien, befindet sich im Probejahr und wird nächstes Jahr aufgenommen.

Auf den Verein kommen Investitionen zu

"Wir haben im Moment kein einziges Leihhäs mehr im Schrank", so Elferrätin Steffi Rühle. Auf den Verein kämen in den nächsten Jahren große Investitionen zu, um den Bedarf zu decken. Erfreulich sei aber auch, dass es nicht nur neue Hänsele gebe, sondern auch die vor wenigen Jahren stark dezimierte Holzergruppe kräftig Zuwachs bekommen habe. Wie groß die Begeisterung der Neuen ist, zeigte sich beim Aufnahmezeremoniell, wo es galt, mit viel Kraft die Riesenrätsche der Hänsele zu schwingen. Soviel Schwung auf einmal konnte diese offenbar nicht verkraften, denn noch bevor sich das letzte neue Mitglied daran beweisen konnte, ging sie zu Bruch. Elferrat Thomas Giesinger, der beim närrischen Abend Regie führt, hofft dass unter den neuen Mitgliedern einige sind, die in den nächsten Jahren Bereitschaft zeigen, am Bühnenprogramm oder hinter der Bühne mitzuarbeiten.

Das Thema für die Fasnacht ist Unter Wasser

Mit Spannung erwartet wurde das Motto für die Saal- und Straßenfasnacht. In diesem Jahr freut man sich auf Szenen und Häser vom Meeresgrund: "Rollmops, Nixe, Krustentier – unter Wasser feiern wir", lautete die Ansage. Bei Glühwein, Wurst und Wecken gab es den Puls der Fasnet zu spüren, denn die Narrenmusik des Musikvereins unter Leitung von Patrick Bader ließ die ersten neuen Fasnetshits erklingen und machte Lust auf mehr. Peter Nadler im Publikum war das erste Mal dabei. "So etwas ist einfach schön", lobt er.