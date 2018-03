Radolfzell Belohnung fürs Engagement: Verbraucherzentrale zeichnet Realschule aus

Zwei Schüler reisten nach Brandenburg, um die Auszeichnung entgegen zu nehmen. Im Alltag nehmen sie als Umweltmentoren Einfluss auf Verbraucherthemen an der Schule. Ziel ist, so ressourcenschonend wie möglich vorzugehen

Radolfzell – Die Gerhard-Thielcke-Realschule ist um eine Auszeichnung reicher in Sachen Umweltschutz: Anfang März wurde ihr die Urkunde zur Verbraucherschule im Status Silber von der Verbraucherzentrale Bundesverband verliehen. Die Verleihung fand in Potsdam statt. Stellvertretend für alle Schüler, die sich für den Umweltschutz an der Realschule einsetzen, fuhren Lena und Felix Schmidt aus der zehnten Klasse mit Irene Müller, Umweltbeauftragte an der Schule, nach Brandenburg, um die Auszeichnung von Thomas Drescher (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg) und Anne Quart (Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz) entgegen zu nehmen.

Der Tag stand im Zeichen der Verbraucherbildung. Lena Schmidt erzählt: „Mich hat am meisten die Gesprächsrunde der Politiker interessiert.“ Zur Diskussion stand, wie das Thema Verbraucherschutz in den Schulunterricht integriert wird. In Brandenburg wird es als eigenständiges Fach unterrichtet, in Baden-Württemberg hingegen zählt Verbraucherschutz zu den Leitperspektiven im Schulplan, das heißt, das Thema soll in alle Fächer eingebunden werden.

Lena und Felix Schmidt setzen sich bereits seit drei Jahren als Umweltmentoren dafür ein, dass das Umweltbewusstsein an der Schule gestärkt und maßvoll mit den Ressourcen umgegangen wird. Von den Politikern befragt, erzählten sie von den Projekten, die in der Vergangenheit und aktuell an der Schule veranstaltet werden. Das Motto, dem man an der Realschule folgt, lautet: „mit kleinen Schritten etwas Großes bewirken“. In den Bereichen Ernährung, Nachhaltigkeit, Finanzen und Medien erhielten alle Schüler Anregungen, wie man einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, berichtet Irene Müller.

In jeder Klasse werden zwei Kinder als Umweltmentoren gewählt. Sie werden von qualifizierten Mentoren geschult. Ihr Wissen geben sie an die ganze Klasse weiter. Schulleiterin Gabriele Wiedemann sagt anerkennend: „Unsere Umweltmentoren leisten eine hervorragende Arbeit, die richtungsweisend für die Umwelterziehung aller Schüler ist“. Zu den Projekten gehören Ausflüge auf den Wochenmarkt. Die Schüler sehen, dass man von Obst bis zu Käse und Brot viele Produkte regional einkaufen kann. In der achten Klassenstufe wurde im Fach Wirtschaft, Verwaltung und Recht ein Projekt zu umweltfreundlichen Schulmaterialien durchgeführt: Schüler haben klimaneutrale Hefte angeschafft und in den Pausen verkauft.

Vergangenes Jahr hat die Schule einen umweltfreundlichen Beitrag zum 750. Stadtjubiläum geleistet: Im Foyer des Milchwerks konnten sich Besucher an 21 Ständen darüber informieren, wie man durch kleine Entscheidungen im Alltag einen Beitrag zum Erhalt der Natur leisten kann. Es ging darum, Plastik zu vermeiden, Handys und Stifte zu recyceln, Fledermauskästen zu bauen oder Deko-Artikel und Briefumschläge aus bereits vorhandenen Gegenständen oder Verpackungen zu basteln.

Felix und Lena Schmidt waren federführend an der Organisation der Messe beteiligt. Bald werden sie ihren Abschluss an der Schule machen. Ihr Wissen wollen sie natürlich mitnehmen. Sie finden: "Der richtige Umgang mit den Medien und unserer Umwelt wird heutzutage für Kinder und Jugendliche immer wichtiger. Man kann nie früh genug damit anfangen, darüber zu erzählen, zu lehren, zu verstehen und es umzusetzen."

Umweltauszeichnungen

Die Gerhard-Thielcke-Realschule wurde von der Verbraucherzentrale Bundesverband als Verbraucherschule im Status Silber ausgezeichnet. Die bundesweite Verleihung der Auszeichnung fand am zweiten März in Potsdam statt. Für die Schule ist das nicht die erste Auszeichnung in Sachen Umweltschutz. Sie wurde bereits zur ersten „Umweltschule in Europa“ in Baden-Württemberg ernannt. Außerdem errang sie den vom Umweltministerium verliehenen Titel des „Energiesparmeisters in Baden-Württemberg“ im Jahr 2016. (rei)