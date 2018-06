von SK

Die Liste der Vorwürfe gegen einen 18-Jährigen und seinen 19-jährigen Beifahrer ist lang: Laut Bericht der Polizei wurden die beiden am Dienstag gegen 1 Uhr von einer Streife auf einem Parkplatz in der Robert-Gerwig-Straße kontrolliert. Dabei soll herausgekommen sein, dass das Auto, in dem die beiden saßen, als gestohlen gemeldet war und das Nummernschild erst nachträglich anmontiert wurde. Das Nummernschild hingegen solle erst kurz zuvor von einem am Bahnhof geparkten Lkw entwendet worden sein. Außerdem sei der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen und ein durchgeführter Drogenschnelltest habe auf die Einnahme von Cannabis reagiert. Daraufhin wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Im Handschuhfach des Fahrzeugs hätten die Beamten schließlich zwei Schreckschusswaffen aufgefunden, für deren Besitz die beiden jungen Männer ebenfalls keine Erlaubnis vorweisen konnten.

