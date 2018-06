Der Internetriese Google weiß bekanntlich viel über die Welt, die er abbildet. Und auch Radolfzell kennt das Unternehmen aus Kalifornien ziemlich gut: Mehr als drei Millionen Suchergebnisse spuckt es bei der Internetsuche innerhalb von 0,37 Sekunden über die Stadt am Bodensee aus, zeigt Sehenswürdigkeiten, den Wikipedia-Beitrag sowie Bilder und Videos. Dass Google nun sogar einen Ortsbesuch wagt, ist aber neu. Entsprechend groß war die Verwunderung, als am Donnerstag am Radolfzeller Bahnhof ein auffälliges Auto seine Runden drehte. Was daran so auffällig war? Die Farbe war es erst auf den zweiten Blick, denn die weiße Karosserie war mit bunten Aufklebern geschmückt. Direkt ins Auge stach dafür der merkwürdige Aufbau auf dem Dach des Wagens. Eine gute Datenverbindung ist heutzutage ja sehr wichtig, doch fährt nun jeder mit seiner eigenen Antenne durch die Stadt, um Funklöcher zu vermeiden? Ganz so weit ist es noch nicht gekommen. Unser Leser Andreas Heide hat rasch erkannt: "Google ist aktuell unterwegs", schrieb er der Lokalredaktion, ein Aufdruck auf dem Wagen nennt Google Maps.

Entwarnung also – Radolfzeller müssen sich nicht in Sicherheit bringen, um nicht auf ewig von Google erfasst zu werden und bei einem virtuellen Stadtrundgang via Google Street View zu erscheinen. Der Schutz personenbezogener Daten ist schließlich ein wichtiges Thema und was ist persönlicher als das eigene Gesicht? Doch Google möchte nach eigenen Angaben lediglich seinen Kartendienst auf den neusten Stand bringen, Straßen und Schilder erfassen. Hat sich ja auch viel getan seit dem vorherigen Besuch vor einigen Jahren. Seit April ist Google unterwegs, bis September sollen dann 16 Bundesländer neu erfasst sein. Eine genaue Route seines auffälligen Autos verrät Google aber nicht: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir darüber hinaus keine genaueren Zeit- und Ortsangaben machen können", heißt es auf SÜDKURIER-Anfrage. Ob die Höri auch erkundet wird? Wahrscheinlich, halten Sie mal die Augen offen. Den Hechtsprung in die Hecke braucht es ja nicht.

