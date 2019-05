von Roland Dost

Wie ein Damoklesschwert schwebte die Entscheidung über die Zukunft des Deutsch-Französischen Clubs (DFC) bei den zahlreichen Mitgliedern, die an der Generalversammlung im Milchwerk teilnahmen. Die Vorstandschaft mit Präsident Rainer Denfeld war seit Wochen auf der Suche nach Kandidaten für ein verantwortliches Ehrenamt an der Spitze des Clubs. Doch erst förmlich in letzter Minute konnte eine neue Vorstandschaft präsentiert werden.

Jürgen Dammert übernimmt von Rainer Denfeld

Ein Generationenwechsel soll dem DFC neues Leben einhauchen. Rainer Denfeld übergab das Präsidentenamt nach acht Jahren an seinen bisherigen Stellvertreter, Jürgen Dammert.

Als der DFC vor über 50 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, gab es noch erhebliche Ressentiments im Verhältnis zwischen der deutschen und französischen Bevölkerung in der Stadt. Schließlich waren die Soldaten in ihren grünen Uniformen Angehörige einer Besatzungsmacht. Doch mit dem Engagement der Mitglieder des 1962 gegründeten DFC sollte sich dies schon bald ändern. Die Franzosen wurden als Radolfzeller Mitbürger in Uniform anerkannt und geschätzt.

Deutsch-französische Freundschaft wird weiter gepflegt

Inzwischen gehört das Militär der Vergangenheit an. Trotzdem widmet sich der DFC weiter dem Aufbau der deutsch-französischen Freundschaft. Der Schwerpunkt liegt heute in der Pflege der Städtepartnerschaft mit der provenzalischen Stadt Istres, die mit der Hilfe des Clubs 1974 gegründet wurde.

Eine beachtliche Entwicklung nahm die Boule-Gruppe, in der man den provenzalischen Nationalsport Pétanque mit viel Begeisterung pflegt. Man hatte ihn in Istres kennengelernt. Auch zahlreiche kulturelle Veranstaltungen bereicherten das DFC-Jahresprogramm.

DFC-Präsident Rainer Denfeld zeichnet bei der Generalversammlung Edgar und Gabriele Weidele sowie Hans und Edith Sekinger (von links) mit Ehrennadeln in Gold aus. | Bild: Roland Dost

Mit großem Bedauern musste der langjährige Präsident Rainer Denfeld aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellen. Er gilt als Urgestein der deutsch-französischen Freundschaft. Seit rund 30 Jahren arbeitete er im Vorstand.

Bei den Vorstandsneuwahlen wurden Jürgen Dammert zum Präsidenten, Sascha Doll zum Vizepräsidenten und Elisabeth Brügel zur Schatzmeisterin gewählt. Beisitzer wurden Roland Meßmer, Felix Stecher, Gaby Martin und Tobias Feindler, Kassenprüfer Uwe Schmidhäusler und Inge Burkart.

Ehrungen für treue Mitglieder

Ehrungen gab es für Edith und Hans Sekinger sowie Gabriele und Edgar Weidele (je 40 Jahre Mitgliedschaft) sowie für Herta und Michael Oerter sowie Angela Huber und Hedwig Stocker (je 25 Jahre).

Unter großem Beifall geehrt wurde „Bill“ Martin, einer der Männer der ersten Stunde in der Arbeit für die deutsch-französische Freundschaft. Als junger Französischlehrer trat er bereits anfang der 60er-Jahre in den damaligen „Freundeskreis“ ein, dem Vorgänger des DFC. Er leitet noch heute erfolgreich den regelmäßig stattfindenden Gesprächskreis in französischer Sprache „La Table Ronde“.