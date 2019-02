Für die Holzhauergilde der Narrizella Ratoldi ist er eines der Wahrzeichen der Fasnacht, beinahe ein Heiligtum: der Narrenbaum. Traditionell wird er am Mittwoch vor dem Schmutzigen Dunschtig eingeholt. So auch in diesem Jahr. Wer sich aber nun vorstellt, dass das Einholen im Altbohl einem Kinderspiel gleicht, der irrt.

Die rund 50 Männer der Holzhauergilde mussten bis der Narrenbaum gefällt und verladen war Schwerstarbeit leisten. Vor allem die vier Lehrlinge Max Buhl, Christian Müller, Stefan Strittmatter und Joey Albert müssen ordentlich mit anpacken. Gemeinsam wurde gesägt, die Axt geschwungen, der Gegenzug ausgerichtet und mit der Kettensäge hantiert. "Jeder hat hier seine Aufgabe, hier wird alles in Handarbeit gemacht", erklärt Bastian Hirling, Schriftführer Holzhauergilde.

Die rund 50 Männer der Holzhauergilde mussten beim Einholen des Narrenbaums kräftig mit anpacken. Bild: Matthias Güntert | Bild: Matthias Güntert

Über eine Stunde dauert die Prozedur, bis der Narrenbaum verladen ist. Danach wird vermessen. Zur Schnapszahl hat es in diesem Jahr leider nicht ganz gereicht, aber Förster Wald Thomas Kötzel vermeldet danach stolz: "Jungs, er hat 32,32 Meter." Sein Gewicht schätzt Kötzel auf rund 800 Kilogramm. Gemeinsam mit Förster Stadt Stefan Moser ist er für die Koordination beim Einholen verantwortlich.

Vor allem die Lehrlinge der Holzhauergilde mussten im Altbohl Schwerstarbeit verrichten. Alles unter dem strengen Blick von Förster Stadt Stefan Moser (Mitte). Bild: Matthias Güntert | Bild: Matthias Güntert

"Die Aufgabe der beiden Förster ist ein Stück weit eine Wissenschaft", sagt Bastian Hirling. Für ihn und die restlichen Holzer ist das Einholen des prestigeträchtigen Fasnetsymbols heilig. "Der Mittwoch vor dem Fasnetbeginn und der Schmutzige Dunschtig sind für uns Holzer die wichtigsten Tage", so Hirling weiter. Denn am Schmutzigen Dunschtig wird der Narrenbaum auf dem Marktplatz gestellt.

Die Axt geschwungen: Alles beim Einholen des Narrenbaums geschieht in Handarbeit. Bild: Matthias Güntert | Bild: Matthias Güntert

Wo der Narrenbaum bis dahin aufbewahrt wird, darüber hüllen sich die Holzer in Schweigen. Aus gutem Grund, wie Hirling befindet. Denn niemand soll in der Nacht von Mittwoch auf Schmutzigen Dunschtig Schabernack am Narrenbaum treiben oder ihn gar beschädigen. Auch aus Sicherheitsgründen. "Nicht einmal wir Mitglieder wissen alle, wo der Narrenbaum die Nacht über steht."