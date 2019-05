In der Teggingerstraße blitzt es bald. Dafür wurde in der vergangenen Woche ein neues Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt. Noch ist es allerdings nicht in Betrieb, wie die Pressesprecherin der Stadt Julia Theile auf Nachfrage des SÜDKURIERS mitteilte. Dies solle sich aber bis Mitte Mai ändern. Dann heißt es für Raser in der Teggingerstraße: Bitte recht freundlich!

Weitere Anlagen im Stadtgebiet und den Ortsteilen

Zum neuen Blitzer in der Teggingerstraße kommen noch einmal fünf Anlagen in der Kernstadt und in den Ortsteilen hinzu. Die Anlagen in der Markthallenstraße in Radolfzell, in der Ortsmitte in Böhringen und Liggeringen, in der Radolfzeller Straße in Markelfingen und in der Bodenseestraße in Böhringen wurden durch modernere ausgetauscht. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im Dezember 2018 die Anschaffung sechs neuer stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen für insgesamt etwa 621 640 Euro beschlossen.

Die Stadt sah gerade im Bereich der Teggingerstraße Handlungsbedarf: „Bei den mobilen Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen der Schulwegsicherung wurden zahlreiche Verstöße festgestellt“, teilt Pressesprecherin Julia Theile mit. Zwischen 15 und 22 Prozent der Verkehrsteilnehmer halten sich nach ihren Angaben nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Teggingerstraße. Dort dürfen Fahrzeuge lediglich 20 Kilometer pro Stunde fahren. „Es wurden Geschwindigkeiten bis zu 47 Kilometer pro Stunde gemessen“, so Theile weiter. Die neuen Anlagen seien mit neuster Laser-Scan-Technik ausgestattet und somit deutlich weniger wartungsintensiv.

Weitere Blitzer sind möglich

Die Stadtverwaltung kann indes keine Angaben machen, ob es in Radolfzell zu weiteren Blitzerinstallationen kommen werde. „Im Rahmen von neuen Geschwindigkeitsbeschränkungen etwa im Rahmen der Lärmaktionsplanung, ist es grundsätzlich möglich, dass weitere stationäre Messanlagen zur Kontrolle der Einhaltung benötigt werden“, teilt die Pressestelle weiter mit. Dort, wo sich ein Großteil der Verkehrsteilnehmer nicht an die Höchstgeschwindigkeit hält, besteh ebenfalls die Möglichkeit stationäre Blitzer einzurichten.