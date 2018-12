Das Radolfzeller Traditionsunternehmen BCS Automotive (vormals TRW/ZF) ist nicht nur Radolfzells größter Arbeitgeber, sondern der automobilzulieferer investiert auch weiterhin in die Ausbildung für den eigenen Nachwuchs. Dazu wurde eine Kooperation mit den weiterbildenden Schulen in Radolfzell geschlossen, die jetzt noch einmal erneuert und bestätigt wurde.

Werkleiter Eleazar Esquivel sagte jetzt bei einer Spendenübergabe an die Schulen, dass „die enge Zusammenarbeit ein wichtiges Projekt“ sei und diese „auch von der neuen Unternehmensführung fortgesetzt“ werde.

In dem Zusammenhang überreichte er den Schulleitern Gabriele Wiedemann (Gerhard-Thielcke-Realschule), Marc Bornmann (stellvertretender Schulleiter Friedrich-Hecker Gymnasium) und Norbert Schaible (Tegginger Grund-, Haupt- und Werkrealschule) jeweils einen Scheck über 5000 Euro für deren Schulen.

Die nahmen die finanzielle Unterstützung nicht nur gerne entgegen, sondern bekräftigten ihrerseits das bestehende Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit: „Wir hoffen, dass trotz der Änderung die Kooperation Bestand haben wird“, sagte Norbert Schaible.

Die Sorge über ein Ende der Kooperation konnte BCS-Ausbildungsleiter Stefan Moser indes zerstreuen. „Wir brauchen die Kooperation mit den Radolfzeller Schulen. Daher haben wir schon bis in das Jahr 2020 die Zahlen der Auszubildenden festgelegt“, sagte er. Bis zu 22 neue Auszubildende werden jeweils in den nächsten zwei Jahren bei BCS ihre Tätigkeit beginnen.

„Die Tendenz geht nach oben“, ließ Moser in dem Zusammenhang wissen. Denn vor allem die Veränderungen in der Automobilbranche und bei BCS selbst sorgen für eine breitere Streuung und eine höhere Anzahl der Ausbildungsberufe.

Neun verschiedene Ausbildungen bietet das Unternehmen aktuell an. Weil die Elektronik einen immer größeren Stellenwert bei der Produktion und Entwicklung der Bauteile einnimmt, steigt auch die Zahl der spezialisierten Berufe. Neu im Portfolio der Ausbildungen bei BCS sind Fachinformatiker für Systemintegration und die dualen Studiengänge Bachelor of Engineering Elektrotechnik und Informatik sowie Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Produktion und Logistik (siehe auch Infotext).

„Die neuen Technologien haben neue Anforderungen und bringen neue Berufe mit sich“, erklärte Stefan Moser. Die Neuausrichtung wirkt sich hingegen nicht auf die Zahl der Auszubildenden bei BCS aus, wie er betonte: „Das ist nur eine Verlagerung“, ließ er wissen.

Und noch etwas Positives konnte er berichten: „In den letzten Jahren haben wir immer alle Auszubildenden übernommen.“ Aus seiner Sicht bietet die Kooperation mit den drei Radolfzeller Schulen eine sehr gute Basis, an der man bereits seit Jahren festhält: „Wir haben uns ganz bewusst für die Schulen vor Ort entschieden. Der enge Kontakt ist ein echter Vorteil“, sagte er. Der wird unter anderem damit gepflegt, dass Ausbilder in die beteiligten Schulen gehen, um dort einen ganzen Tag Informationen zu geben und Bewerbungstrainings anzubieten.

Mit dem gespendeten Geld wollen die Schulleiter nun Anschaffungen tätigen, die sie aus den zur Verfügung stehenden Landesmitteln nicht finanzieren könnten. Norbert Schaible möchte für die Teggingerschule zum Beispiel etwas „aus dem CNC-Bereich“, anschaffen, wie er verriet. CNC bezeichnet eine moderne Steuerungstechnik bei Werkzeugmaschinen. Gabriele Wiedemann und Marc Bornmann konnten zum Zeitpunkt der Übergabe noch nichts Konkretes benennen, was sie für ihre Schulen von dem Geld kaufen werden.

Das Unternehmen

BCS Automotive Interface Solutions ist ein internationaler Automobilzulieferer mit fast 70-jähriger Tradition. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 5000 Mitarbeiter. Am Standort in Radolfzell sind rund 900 Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind 55 Auszubildende in ingesamt neun verschiedenen Berufen. BCS bietet Ausbildungen als Industriemechaniker, Werkzeugmechaniker, Elektroniker, Fachinformatiker, Fachkräfte für Lagerlogistik und duale Studiengänge in den Bereichen Konstruktion/Entwicklung, Elektrotechnik und Informatik, Produktion und Logistik sowie für International Business an. (ja)