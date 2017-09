vor 4 Stunden SK Radolfzell Autorennen in der Innenstadt von Radolfzell endet im Schaufenster

Zwei Jugendliche liefern sich in der Innenstadt von Radolfzell ein Autorennen. Bei der wilden Fahrt passiert ein Unfall: Einer der Fahrer kracht erst in eine Grundstücksmauer und Ampelmasten und anschließend in eine Schaufensterscheibe. Er bleibt unverletzt. Der Schaden geht in die Tausende.