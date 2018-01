Radolfzell Autofahrer wird von Zeugen an Unfallflucht gehindert

Erst fuhr der Mann gegen ein Garagentor in der Radolfzeller Arsenius-Pfaff-Straße, dann wollte er fliehen. Laut Polizei lag eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor.

Ein Autofahrer ist nach einer Unfallfahrt am Sonntagmittag in der Arsenius-Pfaff-Straße von Zeugen gestoppt worden. Laut Bericht der Polizei soll der Mann mit seinem Wagen erst gegen ein Garagentor geprallt sein. Anschließend soll mit seinem Auto zurückgesetzt sein, um über einen Gehweg zu flüchten. Dort soll er gegen einen Betonblock geprallt sein. Da bei dem Autofahrer, der durch den Unfall unverletzt geblieben ist, eine gesundheitliche Beeinträchtigung vorgelegen hätte, habe er zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Zur Prüfung der Fahrtüchtigkeit ordnete die Staatsanwaltschaft eine ärztliche Blutentnahme an. Der nicht mehr fahrbereite Pkw, an dem ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am stark deformierten Garagentor, das durch das THW gesichert wurde, ist noch nicht bekannt.