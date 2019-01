Radolfzell vor 1 Stunde

Autofahrer bemerkt komische Geräusche beim Fahren, kurze Zeit später steht der Motor in Flammen

Ein Fahrzeug der Marke Audi A6 hat am Sonntagabend gegen 20 Uhr so gebrannt, sodass wirtschaftlicher Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe entstanden ist.