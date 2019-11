Die neue Ausstellung im Baudezernat mit Künstler Shady Almatar ist eröffnet. Angélique Tracik, Leiterin des Fachbereichs Kultur der Stadt Radolfzell, begrüßte die Gäste. Philipp Herrberg, ein guter Freund des Künstlers, betonte in seiner Laudatio nicht nur das künstlerische Schaffen von Shady Almatar, sondern gab vor allem einen ganz persönlichen Einblick in das Leben des jungen, syrischen Künstlers. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Shady Almatar wolle Brücken bauen. Seine Grafiken seien meist sparsam, oft beinahe karg und dadurch umso wirkungsvoller. Sie würden von Glaube, Heimat und Identität sprechen – und davon, dass wir am Ende alle im selben Boot sitzen würden. Seine Arbeit lebe vom Kontrast, schwarz pralle auf weiß, Licht auf Schatten, Gut auf Böse – doch wo die Grenzen verschwimmen, entstünde keine diffuse Grauzone: Die Formen würden sich überlagern und gemeinsam etwas Neues schaffen, mit einer ganz eigenen Identität, symbolisiert durch den hoffnungsvollen Sonnenstrahl, der seinem gesamten Werk innewohne.

Klare, kraftvolle, jedoch niemals rohe Striche sind laut Pressemitteilung die Sprache des gelernten Kfz-Automechanikers. So würden die bescheidenen, wohlgesetzten Worte beinahe überraschen, mit denen er dem Unkundigen eine arabische Kalligraphie zu erläutern vermag. Stein um Stein schichte so der junge Künstler, der gerade im doppelten Sinne dabei sei, seine Sprache zu finden, die Mauern in unseren Köpfen um – zu Brücken.

Die Ausstellung ist geöffnet von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag jeweils von 14 bis 16 Uhr. Bis zur Kulturnacht am 2. Oktober 2020 haben Besucher die Möglichkeit, sich die Werke von Shady Almatar anzuschauen und käuflich zu erwerben.

Das Baudezernat bietet in Kooperation mit dem Kulturbüro regionalen Künstlern eine Plattform, um ihre Kunst auszustellen.