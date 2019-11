Wollte der Angeklagte einem Polizisten einen Kopfstoß versetzen oder nicht? Dieser Frage musste Richterin Ulrike Steiner während einer Verhandlung im Radolfzeller Amtsgericht nachgehen. An einem Nachmittag im Mai dieses Jahres soll der 30-jährige Angeklagte, der unter Bewährung steht, grundlos versucht haben, auf einen 51 Jahre alten Polizisten loszugehen. Dieser sei in Zivil unterwegs gewesen und habe den Angriff abwehren können. Der Angeklagte musste sich nun wegen versuchter Körperverletzung vor Gericht verantworten.

„Bei dem Opfer handelt es sich um einen langjährigen Polizisten, den wir gut kennen“, sagte Richterin Steiner zu Beginn der Verhandlung. Es bestünde ein gewisses Vertrauensverhältnis. Dennoch klärte sich der Hergang vor Gericht nicht vollständig auf. Die Aussagen der Beteiligten wichen stark voneinander ab.

Während der Angeklagte beteuerte, er habe gar keine Möglichkeit gehabt, den Polizisten mit dem Kopf zu stoßen, schilderte dieser: „Er sprintete gezielt auf mich zu, war ziemlich aggressiv und wollte mir einen Kopfstoß versetzen.“ Der 51-jährige Polizist sei an besagtem Nachmittag privat mit dem Auto unterwegs gewesen, als ihm der Beschuldigte auf dem Fahrrad entgegengekommen sei – mit einer Hand am Handy, der anderen am Lenker. „Er war nicht bei der Sache, wir wichen beide aus. Dann schrie er zunächst laut rum und gestikulierte. Ich habe ihn auf das Handy hingewiesen.“

Beide seien laut geworden

Die Ordnungswidrigkeit der Handynutzung während des Radfahrens habe der Angeklagte laut eigener Aussage sofort eingesehen. „Ich wollte keinen Stress. Das Bußgeld hierfür habe ich gleich gezahlt“, sagte der 30-Jährige. Abgelenkt sei er jedoch nicht gewesen. Vielmehr habe er dem Auto ausweichen müssen und seinem Gegenüber deshalb angezeigt, dieser solle mit den Augen auf den Verkehr schauen. „Dann habe ich mein Rad abgestellt und bin auf ihn losgelaufen. Ich fragte ihn, was denn los ist“, erzählte der Angeklagte. Nun seien beide laut geworden, bis der 51-Jährige ihn plötzlich gestoßen haben soll. „‘Ich bin Polizist‘, sagte er zu mir und zeigte seinen Polizeiausweis“, sagte der 30-Jährige. Er sei zurück zu seinem Fahrrad gelaufen, denn „für mich war die Sache geritzt“. Anders sah der Polizist die Situation: Ihm zufolge habe der 30-Jährige abhauen wollen.

Richterin Ulrike Steiner suchte im Laufe des Prozesses immer wieder nach einer vernünftigen Lösung. Es sollte eine Einstellung des Verfahrens in Erwägung gezogen werden, so die Richterin. Grund sei, dass größtenteils Mutmaßungen geäußert würden, die nicht zur Aufklärung beitrügen.

So etwa bei der entscheidenden Frage, was es mit dem Kopfstoß auf sich habe. „Es kann durchaus sein, dass er mich nicht treffen wollte. Nach meiner Abwehrbewegung wirkte er aber verdutzt. Er ging wohl schon von einem Treffer aus“, sagte der Polizist. Wäre er einfach stehen geblieben, sei es seiner Meinung nach vielleicht anders ausgegangen. Auch, wenn ein „Normalbürger“ ohne Verteidigungskenntnisse an seiner Stelle gewesen sei.

Geldauflage von 300 Euro

Am Ende stellte die Richterin das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage von 300 Euro ein. Diesen Betrag muss der Angeklagte in sechs monatlichen Raten zu je 50 Euro bezahlen. „In Anbetracht, dass mein Mandant mit der Sache abschließen will, nimmt er die Geldauflage an“, sagte der Verteidiger. Das Urteil ist somit rechtskräftig.

Handynutzung am Steuer

Der Gesetzgeber geht seit 2017 noch härter gegen Verstöße vor. Das Bußgeld für die Handynutzung am Steuer hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. So mussten Verkehrsteilnehmer früher 40 Euro bezahlen, wenn sie beim Telefonieren erwischt wurden. Im Mai 2014 stieg das Bußgeld auf 60 Euro. Dazu kommt ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Seit Oktober 2017 werden nun 100 Euro für dieses Vergehen fällig. Radfahrer, die unterwegs ein Handy nutzen und von der Polizei angehalten werden, müssen mit einem Bußgeld von 55 Euro rechnen. (jsi)