von Georg Lange

Vite-vite, jalla-jalla, schnell-schnell – auf der Wiese der Radolfzeller Leichtlathletik-Anlage ging es bei den Zurufen der Fußballer international einher. Ebenso waren Stammessprachen wie Alemannisch und Afar zu hören. Half die eigene Muttersprache nicht mehr weiter, wichen die Fußballer aus acht Nationen auf das Englische oder auf die Zeichensprache aus. Kaum eine Sportart eignet sich besser für die interkulturelle Woche als Fußball. Fußball wird nahezu überall leidenschaftlich gespielt. Außer in Radolfzell – hätte man den Eindruck gewinnen können.

Neben den Organisatoren der IG Sport und des Präventionsrates kamen lediglich zwei Radolfzeller Fußballspieler auf den Rasenplatz. Im Fußball würde man von einer „vertanen Chance“ sprechen.

Zum Auftakt der interkulturellen Woche bot die IG Sport erstmals ein sportliches Angebot an. Dabei gehe es weniger um Höchstleistungen als um ein Kennenlernen und Heranführen an die Sportvereine, so der Vorsitzende Axel Tabertshofer. Fußball habe leichte Regeln, die überall verstanden werden, ein Sport, der auch in kleinen Gruppen gespielt werden könne.

Doch aller Anfang ist schwer, auch in Radolfzell: Zuerst sollten Kinder ab zwölf Jahren auf dem Rasenplatz an der Unterseehalle miteinander Fußball spielen. Trotz Ankündigung kam kein Kind auf den Sportplatz. Eigens für Mädchenmannschaften hielt sich Co-Trainer Jörg Fröhlich vom BSV Nordstern den Nachmittag frei.

Am späten Nachmittag kamen dann 15 Spieler zusammen. Unter ihnen der ehemalige syrische Nationalspieler, Madhar Aldarwisch, aus Markelfingen. In seiner Freizeit bietet er in der Ratoldusschule ein Fußballtraining an. Karin Heydgen ist Sportkoordinatorin und unterstützte die IG Sport beim Aufbau. Für die nächste interkulturelle Woche wolle sie Familien direkt ansprechen und eventuell interessierte Kinder betreut auf den Sportplatz bringen.