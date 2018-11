von Marina Kupferschmid

"Wir sind gut aufgestellt. Trinkwasser ist auch bei weiterhin zu erwartenden Hitzeperioden und länger ausbleibendem Regen kein Thema in Radolfzell", versicherte Andreas Reinhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke, bei seinem halbjährlichen Info-Besuch im Böhringer Ortschaftsrat.

Anders als in diversen anderen Regionen Deutschlands und auch auf der Höri, wo das Trinkwasser in diesem extremen Sommer knapp wurde, habe man in Radolfzell zu keiner Zeit darüber nachdenken müssen, etwa das Bewässern des Rasens oder das Autowaschen mit Trinkwasser zu verbieten, oder gar Angst haben müssen, dass das Wasser nur spärlich aus dem Hahn fließe.

Radolfzell hat Glück mit seinen Quellen und Brunnen

"Wir sind in der glücklichen Lage, genügend Quellen und Brunnen zu haben", erklärte Andreas Reinhardt. Zudem verfügten diese unterhalb des Grundwasserspiegels liegenden Vorkommen über ein so genanntes "artesisches Verhalten" – das gespannte Grundwasservolumen sprudelt von selbst ohne zusätzliche Pumpen, wenn man es anzapft, was unter anderem niedrige Betriebskosten sicherstelle.

Die geringen Distanzen von den Hochbehältern in die Haushalte hätten den Vorteil, dass das Wasser in unverändert guter Qualität aus dem Wasserhahn laufe.

Stadtwerke-Chef sieht bei Hitze auch Hygiene gesichert

Auch müsse man keine Sorge haben, dass das Radolfzeller Trinkwasser bei hohen Temperaturen Gefahr laufe, aufzukeimen. Niedrige Wasserstände und Hitzeperioden habe es schon in den vergangenen 20 bis 30 Jahren gegeben. Die technische Versorgung werde auf aktuellem Stand gehalten. Gewinnungsanlagen würden regelmäßig überprüft und gewartet.

Das Radolfzeller Trinkwasser kommt nicht aus dem Bodensee, sondern aus Grundwasservorkommen wie etwa der Quelle im Sauried Böhringen (im Bild). | Bild: Rene Lamb Fotodesign GmbH

Das Trinkwasser durchlaufe im Verteilnetz mehrere Sicherheitsschleusen wie UV-Filtration und Ozonierung, so dass es in diesem extremen Sommer keinerlei Probleme gegeben habe. Unterstützt werde das System durch regelmäßige Netzspülungen, etwa durch Löschproben der Feuerwehr. Die gute Substanz des Netzes zeige auch der niedrige Verlustanteil in den geförderten Quellen, der unter zehn Prozent liege. "Das ist ein sehr guter Wert. In manchen Regionen wie dem Erzgebirge gibt es Verluste von 40 Prozent!"

Die Wasserexperten gehen davon aus, dass Radolfzell wachsen wird

"Wir sind überzeugt, dass Radolfzell durch die Verdichtung von Wohnquartieren, die geplanten Neubaugebiete in der Nordstadt, in Böhringen und Markelfingen sowie durch das neue Gewerbegebiet Kreuzbühl wachsen wird", so Reinhardt. Deshalb starte nun "eine strategische Planung der Netzinfrastruktur bis ins Jahr 2050", mit den Zielen stabiler Preise und Versorgungssicherheit.

Auch berücksichtige man den Klimawandel. Zudem wollen die Stadtwerke die Ozonierungsanlage am Untertorplatz aufgeben und durch eine neue Trinkwasseraufbereitung an der Frauenwiesquelle Böhringen ersetzen.

Bei allen guten Nachrichten gab es einen Wermutstropfen: Der Wasserpreis steigt zum 1. Januar 2019. Durchschnittliche vier- bis fünfköpfige Haushalte müssten – je nach Verbrauch – mit Mehrkosten von etwa 16 Euro pro Jahr rechnen. "Wir zählen trotz allem zum Drittel der günstigsten Anbieter", so der Stadtwerke-Chef.