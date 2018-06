vor 2 Stunden SK Radolfzell Aufgestapelte Bäume geraten in Brand und erfordern Straßensperrung

Auf einer Wiese neben der L226 beim Kreuzbühlhof in Radolfzell sind am Freitag gegen 23 Uhr einige aufgestapelte Bäume und sonstiges Gehölz in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, musste die Feuerwehr löschen und mit einem Bagger die brennenden Teile auseinander ziehen.