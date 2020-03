von Gerald Jarausch

Der Auf einen spannenden Vortrag aus der faszinierenden Welt der Geier können sich Naturliebhaber und Vogelfreunde am Mittwoch, 11. März, freuen. Wolfgang Fiedler, Ornithologe am Max-Planck-Institut in Möggingen, referiert über die spannende Lebensweise dieser Greifvögel.

Ab 19 Uhr wird der Vogelforscher im Naturschutzzentrum Möggingen die Zuhörer über die wichtige Funktion der Geier in ihrem Ökosystem und als Aasfresser aufklären. Fiedler ist damit beschäftigt, Geier weltweit zu beobachten, um mehr über ihre Flugwege zu erfahren.

Geier sind vom Aussterben bedroht

Die imposanten Tiere, die eine Spannweite von knapp drei Metern erreichen können, sind stark gefährdet, weil sie vielfach mit Medikamenten behandelte Tiere fressen, an deren Folgen sie dann oftmals selbst sterben. „Dem Geier geht‘s verheerend“, erklärt der Ornithologe im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Das betrifft vor allem Tiere in Indien, wo die Menschen ihre Haustiere medikamentös behandeln.

„Das waren früher dort Massentiere – heute steht der indische Geier auf der roten Liste“, sagt Fiedler. Ihn selbst faszinieren die Geier schon allein wegen ihres Fluges und ihrer Flugfähigkeiten: „Die wirken wie schwere Flugzeuge, sind aber erstaunlich wendig“, sagt er.

Rund 100 besenderte Geier

Von Möggingen aus kann er rund 100 besenderte Geier auf der gesamten Welt orten. Sie leben in den Pyrenäen, Südafrika, dem Himalaya und in Südamerika. Bis vor mehreren hundert Jahren gab es auch bei uns – auf der Schwäbischen Alb – Geier. Hin und wieder verirren sich auch heute noch Tiere bis nach Norddeutschland. Allerdings finden sie in unseren Breiten zu wenig Aas. „Und wahrscheinlich fehlt ihnen auch ein bisschen die Thermik“, mutmaßt Wolfgang Fiedler.

Reichenau Der Besitzer staunte nicht schlecht: Naturschutzbund fällt am Inseldamm aus Versehen Bäume auf seinem Privatgrundstück Das könnte Sie auch interessieren

Er würde es begrüßen, wenn auch bei uns Geier wieder von selbst heimisch würden, allerdings müssten sie dabei unterstützt werden. Immerhin würde die Schwäbische Alb mit ihren Felsen ein gutes Brutrevier abgeben. Wolfgang Fiedler würde sich aber schon über ein einzelnes Tier freuen, das zumindest vorübergehend in unserer Region zu Gast wäre. Der Eintritt zum Vortrag kostet fünf Euro pro Person.