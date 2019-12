von Michael Jahnke

Trotz aller ärztlicher und pflegerischer Bemühungen gab es auch in diesem Jahr wieder Patienten, die die Weihnachtsfeiertage im Krankenhaus verbringen mussten. „Wir konnten in den letzten Tagen aber rund fünfzig Personen nach Hause entlassen“, schilderte Sebastian Jung, Leiter der Inneren Medizin, beim alljährlichen Weihnachtsrundgang. Dabei achte man schon im Vorfelde darauf, ob eine pflegerische Betreuung notwendig und diese im häuslichen Umfeld auch gegeben sei.

Christof Stadler als Stellvertreter des Oberbürgermeisters betonte, er habe bei den Gesprächen mit den Patienten erfahren, dass es um so wichtiger sei, ihnen gegenüber eine Herzenswärme und Nähe zum Ausdruck zu bringen. Chefarzt Wolff Voltmer erklärte, dass die persönliche Ansprache und Teilnahme ein so wichtiger Faktor sei – vor allem an den Weihnachtsfesttagen. Die Radolfzeller Tradition, dass der OB oder sein jeweiliger Stellvertreter am Heiligen Abend die Patienten im Krankenhaus besucht, trage erheblich zum Wohlergehen der Patienten bei.

Dank von den Patienten

Das sieht auch Klaus Eisenmann so. Der ehemalige Verwaltungsdirektors des Radolfzeller Krankenhauses musste über die Weihnachtsfeiertage im Krankenhaus verbleiben. Der 77-Jährige kann auf eine langjährige Erfahrung über einen funtkionierenden Krankenhausbetrieb zurückblicken: „Diese Nähe ist für Patienten unheimlich wichtig. So ist es auch möglich, dass Verwandte und Freunde zu Besuch ins Krankenhaus kommen.“ Wenn man in einem weiter entfernten Krankenhaus liege, würde ein Patient diese Nähe so nicht spüren.

Standort in Radolfzell soll gestärkt werden

Er sprach sich für eine Stärkung des Standortes Radolfzell aus. Auch wenn man seitens der Ärzte und der Pflegekräfte sich die Zeit nahm, dieses Weihnachtsfest für die Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten, musste der reguläre Krankenhausbetrieb fortgeführt werden. Sieben Ärzte und rund 50 Pflegekräfte hielten während der Weihnachtsfeiertage im Schichtbetrieb die medizinischen Leistungen aufrecht. Sebastian Jung schilderte, dass auch im Notfall die Versorgung gewährleistet ist.