von Gerald Jarausch

Derzeit ist die Konstanzer Straße zwischen dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Hebelstraße voll gesperrt. Dieser Zustand wird noch bis zum 1. September aufrecht erhalten. Grund dafür ist der Einbau der Asphaltdeckschicht auf beiden Fahrspuren. Während der Sperrung werden die Schillerstraße, die Körnerstraße, die Uhlandstraße, die Mozartstraße und die Haydnstraße zur Konstanzer Straße hin zur Sackgasse. Die Zufahrt ist über die nördlich gelegene Markelfinger Straße sichergestellt. Auch von der von Süden her einmündenden Amriswiler Straße aus kann die Konstanzer Straße wahrend dieser Zeit nicht befahren werden. Die Zufahrt ist über die Reichenaustraße allerdings möglich.

Radolfzell Eine Verkehrsinsel als Parkplatz: Warum die neue Verkehrsführung der Konstanzer Straße Falschparker hervorbringt Das könnte Sie auch interessieren

Von einer einspurigen Verkehrsführung mit Ampelregelung während des Einbaus der Asphaltdeckschicht hat die Stadtverwaltung bewusst abgesehen, da diese Lösung die Baumaßnahme um 14 Tage verlängert hätte, wie die Pressestelle wissen lässt. Außerdem hätten die Seitenstraßen trotzdem gesperrt werden müssen. Zudem soll so das Ausmaß der Einschränkungen für die Anlieger sowie die Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich zu gehalten werden. Die direkten Anlieger der Konstanzer Straße haben während der Sperrung keine Zufahrt zu ihren Grundstücken.

Stadtbus fährt auf anderer Route

Von der Vollsperrung ist auch der Stadtbus betroffen. Die Konstanzer Straße wird bis zum 1. September nicht befahren. Deshalb werden die Haltepunkte Libellenweg, Konstanzer Straße, Riedweg, Leichtathletikstadion und Hebelstraße von den Linien 6 (Liggeringen) und 8 (Markelfingen) beidseitig nicht bedient. Ein Zu- beziehungsweise Ausstieg ist dort an diesen Tagen nicht möglich. In der Güttinger Straße werden auf Hohe des Haselbrunnsteges zwei Ersatzhaltestellen mit den Fahrtzeiten des Libellenweges eingerichtet.

Mit den aktuellen Arbeiten befindet man sich im dritten von insgesamt vier Bauabschnitten an der Konstanzer Straße. Die Sanierungen wurden im Juni 2018 begonnen und sollen planungsgemäß im Herbst 2019 fertiggestellt sein. Die Umgestaltung der Konstanzer Straße soll die Lärmbelastung verringern und die Verkehrssicherheit steigern sowie die Modernisierung der Infrastruktur mit sich bringen. Hierzu wurden Mittelinseln installiert, eine lärmoptimierte Asphaltdecke aufgebracht, neue Regenwasserkanäle und moderne Glasfaserkabel für die schnellere Datenübertragung verlegt. Gleichzeitig wurden eine klimafreundlichere Straßenbeleuchtung installiert, 15 Silberlinden gepflanzt und auf beiden Seiten die Regenwasserkanäle erneuert.

Radfahrer befürchten kritische Überholmanöver

Mit den Fahrbahnmarkierungen werden auch die Schutzstreifen für Radfahrer aufgebracht. Allerdings stößt die Gesamtbreite der Fahrbahn bereits bei vielen Radfahrern auf Kritik. Sie befürchten kritische Situationen, wenn Autofahrer trotz des fehlenden Platzes überholen wollen. Unter Berücksichtigung des Sicherheitsabstandes von 1,50 Meter zum Radfahrer ist das Überholen durch andere Fahrzeuge nur in jenen Bereichen möglich, in denen keine Mittelinseln angelegt wurden.

Ein bisschen gedulden müssen sich auch noch die historisch interessierten Menschen in Radolfzell. Der bei den Bauarbeiten versehentlich abhanden gekommene Stolperstein zur Erinnerung an Karl Teufel, der 1933 von Nationalsozialisten wegen vermeintlicher Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet wurde und in das Gefängnis kam, wird erst im vierten Bauabschnitt verlegt. Dann werden die Randeinfassungen angelegt. Der vierte Bauabschnitt beginnt ab Montag, 2. September.