von Gerald Jarausch

An den drei Tagen des kommenden Wochenendes wird in Radolfzell zum 12. Mal die Jonglier-Convention „Drop am See“ stattfinden. Aus der anfangs eher regionalen Veranstaltung (im Jahr 2007) wurde inzwischen ein uber die Landesgrenzen hinaus bekanntes Event. Rund 300 Jonglierende, Akrobaten und solche, die es werden wollen, treffen in Radolfzell aufeinander. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird „Drop am See“ auf dem Gelande des Turnvereins Radolfzell, am Turnerheim, sowie in der unweit gelegenen Tennishalle stattfinden. Die attraktive Lage des Gelandes bietet nicht nur die Moglichkeit zum ausgiebigen artistischen Training, sondern auch viel Platz zum Entspannen und Baden.

Knappe Stellfläche für Zelte

Allerdings müssen die Veranstalter vom Verein „Drop am See“, der sich aus einer vormaligen Gruppe des Turnvereins gegründet hat, in diesem Jahr mit einigen Einschränkungen leben. Die Zufahrt zum Gelände des Turnerheims ist aktuell noch eine Baustelle, weshalb die Teilnehmer über einen provisorisch angelegten Kiesweg dorthin finden müssen. Schwerer noch wiegt der Wegfall von Flächen, auf denen die Teilnehmer der Convention in den vergangenen Jahren zelten konnten. Dies ist in erster Linie der Bereich, in dem aktuell entlang der Strandbadstraße die neuen Stellplätze für Wohnmobile angelegt werden.

Zusätzlich verknappt wird die Stellfläche für Zelte auch momentan auf dem Gelände des Turnerheims. Der hohe Wasserstand wird die Teilnehmer zwingen, auf höheren Bereiche auszuweichen. Weil damit immer noch nicht genügend Platz für die rund 300 erwarteten Teilnehmer vorhanden sein wird, haben die Organisatoren kurzerhand eine weitere Halle in der benachbarten Tennishalle als Übernachtungsmöglichkeit angemietet.

Workshops fur Anfanger und Fortgeschrittene

„Das wird alles ziemlich eng“, konstatierte Klaus Riedel von Drop am See. Die Platznot in Radolfzell hatte den Verein in der Vergangenheit schon einmal dazu bewogen, die Veranstaltung nach Konstanz und auf die Reichenau zu verlegen. Doch seit zwei Jahren ist man wieder auf dem Gelände des Turnerheims, wo man sich prinzipiell pudelwohl fühlt. „Das ist ein außergewöhnlich schöner Platz“; befindet Pressesprecherin Sonja Harder.

Jonglierende aller Altersgruppen, darunter viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind bei dem mehrtägigen Jonglierspektakel dabei. Die Veranstalter nutzen grundsätzlich das Potential der Teilnehmer aus. Die Erfahrenen geben Workshops fur Anfanger und Fortgeschrittene. Alle gestalten mit, erweitern ihr Konnen und haben Gelegenheit, das vor Publikum zu zeigen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Am Samstag, 8. Juni, findet am Turnerheim ab 22 Uhr Feuerartistik statt, und am Sonntag, 9. Juni gibt es eine „Open Stage“ ab 19 Uhr.