von Gerald Jarausch

Als an einem frühen Wintermorgen vor zwei Jahren in einem Aktenlager der Universität ein Feuer ausbrach, kamen ungute Erinnerungen auf: an den Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004 und an den Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009. Der Fall in Konstanz war längst nicht so verheerend und es kam niemand zu Schaden. Aber er sensibilisierte.

Ein Brand oder ein Einsturz eines historischen Archivs ist ein echtes Horrorszenario für Archivare. Denn in einem solchen Fall gehen unwiederbringlich Dokumente und Artefakte verloren, die von großem Wert für die Gesellschaft sind. Schließlich sind Archive jeder Art immer auch Orte des kollektiven Gedächtnisses. Hier sind Dinge verwahrt, die einen Blick in die Vergangenheit gestatten, der sonst nicht möglich wäre. Und die Gegenwart ist immer nur im Kontext der Vergangenheit zu verstehen und zu bewerten. Um solche Katastrophen besser bewältigen zu können, wurde jetzt der erste landkreisweite Notfallverbund der Archive im Kreis Konstanz gegründet.

Hilfe und Prävention

Die Stadtarchive von Stockach, Singen, Radolfzell und Konstanz sowie das Kreisarchiv und das Archiv der Universität Konstanz haben jetzt einen Vertrag unterzeichnet, der eine Zusammenarbeit und Hilfestellung im Fall der Fälle erleichtert oder sogar erst möglich macht. Als der Brand- und der Wasserschaden Teile des Universitätsarchivs beschädigten, „wäre schnelle Hilfe aus der Nachbarschaft durchaus von Vorteil gewesen“, sagte Archivar Daniel Wilhelm jetzt bei dem Unterzeichnungstermin in Radolfzell.

Mit der Gründung des Notfallverbundes soll in erster Linie die unbürokratische und personelle Zusammenarbeit in solchen Fällen erleichtert werden. Aber auch die Prävention soll betrieben werden. Dazu werden demnächst Notfallübungen stattfinden, die die Abläufe flüssiger machen sollen. Mit den Feuerwehren vor Ort soll es zudem Begehungen geben, um auch deren Vorgehensweise zu erleichtern und gleichzeitig mögliche Schadensquellen schon im Voraus zu beseitigen. Damit die Mitarbeiter der anderen Archive besser helfen können, werden die Notfallpläne gegenseitig ausgetauscht.

Notfallboxen: Plastikfolien, Atemschutzmasken und Erste-Hilfe-Kasten für den Ernstfall

Darüber hinaus wird es ab sofort regelmäßige Treffen der hauptamtlichen Mitarbeiter aus den Archiven im Notfallverbund geben. Gleichzeitig wird man Kontakt zu ähnlichen Verbünden aufnehmen und gemeinsame Fortbildungen besuchen, kündigte Kreisarchivar Friedemann Scheck an. Ganz handfest sind die bereits schon vorbereiteten Notfallboxen, die es ab sofort in den teilnehmenden Archiven geben wird.

Enthält praktische Utensilien für den Fall der Fälle: Eine Notfallbox, wie sie ab sofort in den Archiven bereitgestellt ist. Bild: Gerald Jarausch | Bild: Jarausch, Gerald

Sie enthalten wichtige und praktische Utensilien, die im Notfall hilfreich und notwendig sein könnten. In den Boxen sind Dinge wie Plastikfolie (um Dinge vor Wasser schützen), Werkzeug, Stifte, Taschenlampen, eine Kabeltrommel und viele andere nützliche Dinge bereits zurechtgelegt, damit schnell darauf zugegriffen werden kann. Aber auch wichtige Schutzmaterialen (wie Atemschutz, Erste-Hilfe-Kasten) für die Mitarbeiter sind hinterlegt.

Was man vom Unglück des Stadtarchivs in Köln gelernt hat

Bleibt eigentlich nur die Frage, warum solche Dinge nicht schon längst einmal vorbereitet wurden und warum man dazu jetzt eine Vereinbarung treffen muss. „Das hat auch mit einem Generationswechsel in den Archiven zu tun. Für die jüngeren Leiter der Einrichtungen waren solche Aspekte Inhalt ihrer Ausbildung. Man hat da aus der Vergangenheit – zum Beispiel dem Kölner Stadtarchiv – gelernt“, sagte die Radolfzeller Stadtarchivarin Katrin Koyro. Mit der Vereinbarung zur gegenseitigen Hilfe im Notfall soll es übrigens nicht getan sein. „Es besteht die Idee generell enger zusammen zu arbeiten“, ließ Daniel Wilhelm wissen.

Ihre Arbeit stellen die Archive im Landkreis am Wochenende der Öffentlichkeit vor: Zum deutschlandweiten Tag der Archive am 8. März öffnen die hauptamtlich betreuten kommunalen Archive im Landkreis ihre Türen. Sie laden die Öffentlichkeit dazu ein, sich über die aktuellen Herausforderungen einer Aufgabe zu informieren, deren Ziel es ist, unseren Nachkommen auch noch in 1000 Jahren die Möglichkeit zu geben, sich über das Leben im 21. Jahrhundert und noch früherer Zeiten zu informieren.