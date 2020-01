Die Veranstaltungsreihe „Museumsplausch„ des Fördervereins Museum und Stadtgeschichte Radolfzell ist ein Erfolg: Alle bisherigen Termine waren laut Pressebericht des Vereins ausgebucht. Da sich viele Teilnehmer eine weitere Begegnung mit Architekt Siegfried Stier wünschten, kommt dieser nun am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr erneut ins Stadtmuseum.

Als verwurzelter Radolfzeller wird Siegfried Stier in gewohnt temperamentvoller Weise seine Beobachtungen und Eindrücke der Stadtentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten reflektieren. Veränderungen im Radolfzeller Stadtbild, gelungene und weniger gelungene Gebäudesanierungen und Neubauten und ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität innerhalb der Stadt werden die Themen des Abends sein.

Baupläne für Mettnau sind Grund zum Demonstrieren

Bei seinem ersten Auftritt im Rahmen dieser Reihe erinnerte Architekt Siegfried Stier an den Bodensee-Erlass aus dem Jahr 1971, der die Ausweitung von Baugrundstücken und die Neuansiedlung von Gewerbegebieten im Uferbereich stoppte. Der Erlass habe überdimensionale Bauwerke und ein Zubauen der Seeufer verhindert, gleichzeitig habe er die Natur- und Landschaftsschutzgebiete ermöglicht.

Er sei verwundert darüber, dass man solche Vorschriften ignorieren könne, meinte Stier. Die auf der Mettnau geplanten fünfgeschossigen Flachdachbauten seien ein Grund zum Demonstrieren. Denn die Landschaft sei der hohe Wert des heimischen Lebensraumes. Würde man ihn zerstören, dann sinke auch die Lebensqualität.

Anmeldung ist zwingend erforderlich

Der Museumsplausch mit Siegfried Stier findet am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr im Stadtmuseum in der Seetorstraße 3 statt. Der Förderverein lädt die Teilnehmer im Anschluss an die Veranstaltung bei einem Glas Wein zum Austausch eigener Beobachtungen und Eindrücke ein. Eine Anmeldung unter Telefon (0 77 32) 8 15 30 ist zwingend erforderlich. Kosten: sieben Euro.