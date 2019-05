Radolfzell vor 58 Minuten

Anleitung: Das fressen die verschiedenen Vogelarten in unserer Region

Weil natürliche Futterquellen rar werden, rät der Ornithologe Peter Berthold zu einer Ganzjahresfütterung von Vögeln. Aber welche Spezies frisst was? Und was darf auf gar keinen Fall an Vögel verfüttert werden? Wir haben den Speiseplan einiger Vogelarten zusammengefasst.