Der 24. Dezember: ein Tag der Besinnlichkeit, des Zusammenseins und des Beschenkens. Und für manche noch etwas mehr. Menschen, die an Heiligabend Geburtstag haben, teilen ihren großen Tag mit dem traditionellen Fest. Doch welche Konsequenzen bringt es mit sich, ein Christkind zu sein?

"Ich kenne es gar nicht anders“, sagt der gebürtige Radolfzeller Joachim Mayer, Inhaber des Geschäfts Weinmayer, über sein Geburtsdatum. Dass sein besonderer Tag zwischen dem weihnachtlichen Trubel nicht unterging, verdankt er seinen Eltern. „Die Erziehung meiner Geschwister und mir war sehr von Gerechtigkeit geprägt“, erinnert er sich. „Der Umgang mit meinem Geburtstag war da ein sehr gutes Beispiel für uns.“

Weihnachten und Geburtstag wurde immer getrennt

Schließlich haben seine Eltern Geburtstag und Weihnachten immer getrennt gefeiert, sodass nie das Gefühl aufkam, benachteiligt zu sein. „Die Geschenke waren strikt getrennt. Morgens gab es die zum Geburtstag, abends die Weihnachtsgeschenke“, erinnert sich Mayer zurück an seine Kindheit. Als Geburtstagskind durfte er sich außerdem das Weihnachtsessen wünschen. „Königinnenpastete“, sagt er mit einem Lächeln, „das war meine Leibspeise.“

Der gebürtige Radolfzeller Joachim Mayer als kleiner Junge in der elterlichen Wohnung an einem Heiligabend in den 50er Jahren. | Bild: privat

Ab 11 Uhr steht die Tür für Freunde offen

Immer wieder kommt Mayer ins Schwelgen an positive Erinnerungen aus längst und aus jüngst vergangenen Tagen. Die Trennung zwischen Weihnachten und Geburtstag hat er ins Erwachsenenleben übernommen. Mittlerweile kommen seine Freunde und die Familie zu ihm nach Hause. Dafür steht die Tür ab 11 Uhr offen, eine extra Einladung, so sagt Mayer, brauche es dafür nicht. Mit der Zeit geht es dann vom Geburtstag in Weihnachten über.

Mit dem Duschkopf das Weihnachtsfest eingeläutet

Manchmal wurde es da aber auch übertrieben, erinnert er sich an diesen einen speziellen Geburtstag, an dem er sich einmal länger feiern ließ. So kamen um circa 16 Uhr noch Freunde zu Besuch, der Heiligabend wurde nach hinten verschoben. Die Mutter der gemeinsamen Kinder war damals alles andere als erfreut, lässt er die Situation Revue passieren. „Ich ging ins Bad und fragte sie, ob sie sich nicht zu uns gesellen wolle. Stattdessen nahm sie den Duschkopf, machte mich nass und sagte: ‚Ab jetzt ist Weihnachten‘“, erzählt Mayer mit einem Lächeln. „Noch heute lachen wir über diese Geschichte.“

Joachim Mayer in seinem Radolfzeller Geschäft "Weinmayer". | Bild: Halter, Maximilian

Keine Kindergeburtstagsfeier als Christkind

Der einzige Wermutstropfen am Christkind-Dasein waren die fehlenden Kinderfeste, berichtet Mayer. Seine Geschwister sind beide im Sommer geboren worden und hatten dementsprechend schöne Kindergeburtstage mit den Freunden im Freien, sagt er. „An Heiligabend geht so etwas nicht“, so Mayer. „Dort ist man der Familie verpflichtet.“ Die Möglichkeit, den Geburtstag nachzufeiern, das kam für ihn nie in Betracht. Da feierte er lieber bei den Geburtstagspartys seiner Geschwister ordentlich mit.

Dieses Jahr wird reingefeiert

Dieses Jahr, wenn er zum 63. Mal Weihnachten und Geburtstag erlebt, wird es jedoch eine Feier geben: „Aufgrund der Brückensituation mit Weihnachten an einem Montag mache ich das Geschäft zu“, so Mayer. "Dann wird es von dem 23. in den 24. Dezember hinein ein Fest geben. Ich sitze ja an der Quelle“, sagt Mayer mit einem Schmunzeln.

Die Familie hat Vorrang

Ein weiterer Radolfzeller, der am 24. Dezember geboren wurde, ist Felix Fröhlich. Der 29 Jahre alte Informatiker muss nicht lange nachdenken, wenn es um sein Geburtsdatum geht. Lust statt Last, das ist für ihn klar. Am Geburtstag immer im Kreis der Familie zu sein, das ist für Fröhlich ein großer Vorteil. Zwar konnte er wie Joachim Mayer auch keine Kindergeburtstagspartys ausrichten, doch ab dem Alter von 14 bis 15 Jahren konnte er mit Freunden in den Geburtstag reinfeiern. "Die Eltern haben das verstanden", sagt der 29-Jährige.

Der 29-jährige Felix Fröhlich vor dem geschmückten Weihnachtsbaum in Radolfzell. Den 24. Dezember als Geburtsdatum empfindet er nicht als Last – im Gegenteil. | Bild: Halter, Maximilian

Christkind-Dasein halt viele Vorzüge

Benachteiligt habe er sich durch das Datum nie gefühlt, auch bei ihm hatten die Eltern zwischen Geburtstag und Heiligabend meistens strikt getrennt. Vielmehr kommen ihm nur die Vorzüge des Christkind-Daseins in den Sinn. Darunter fällt etwas, was er allerdings schon länger nicht mehr erlebt hat. "Weiße Weihnachten", sagt er. Das habe einfach eine ganz spezielle Stimmung, mit weißer Kulisse Heiligabend und Geburtstag zu feiern, schwärmt er. "Für dieses Jahr sehe ich in diesem Punkt aber eher schwarz", fügt er lachend hinzu.

"Weihnachten ist immer für die Familie reserviert"

Sicher hingegen ist, dass er auch zu diesem Geburtstag wieder im Kreise der Familie sein wird. "Weihnachten ist immer für die Familie reserviert", stellt er klar. An Heiligabend ausgehen, um den Geburtstag zu feiern, kommt für ihn nicht in Frage. Aber: "Wer vorbeikommen will, um zu gratulieren, dem steht die Türe gerne offen." Selbst wenn in diesem Jahr mit dem Dreißigsten ein runder Geburtstag vor der Türe steht, wird Fröhlich Weihnachten nur mit der Familie feiern.

Der runde Geburtstag wird im Sommer nachgefeiert

Dafür will er aber im nächsten Jahr mit vielen Freunden den runden Geburtstag nachholen – ausnahmsweise einmal im Sommer. Eine Geburtstagsfeier ganz abseits von Tannenbaum und Weihnachten – aber immer noch mit einem Christkind.

