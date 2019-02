von Petra Reichle

Radolfzell-Möggingen – Ein passenderes Symbol als den Adler hätte es für die Adler-Fasnet im Radolfzeller Ortsteil Möggingen nicht geben können. Der Adler war nicht nur Schauplatz des Spektakels, sondern seine Symbolik zog sich auch wie ein roter Faden durch das fast vierstündige Programm – ob mit scharfem Blick vom T-Shirt des Programmchefs Jürgen Karrer als "Leiche" auf dem Tresen oder auch als Thema in den Sketchen und Liedern.

"Seggl" an allen Tischen

Schließlich heißt es für die Mögginger in diesem Jahr Abschied nehmen von der Fasnet in der Adler-Wirtschaft, denn diese soll künftig nur noch als Gästehaus genutzt werden. Aber der Stimmung sollte dies keinen Abbruch tun, der Adler platzte aus allen Nähten und die Gäste stimmten sich mit einem gemeinsamen Kanon auf einen tollen Abend ein. Titel des Kanons waren die "Seggl", frei nach dem schwäbischen Schimpfwort. Denn Jürgen Karrer hatte seine Gäste an liebevoll dekorierten "Seggl"-Tischen platziert, und die nahmen es mit Humor. Es gab Tische für Hutseggl, Schoofseggl, Granatenseggl und dann gab es noch Tisch vier – hier saßen die "Halb-Seggl", alle die es nicht an einen richtigen Seggl-Tisch geschafft hatten.

Ansager und Programmchef Jürgen Karrer gab in seiner Rolle als Senior Influencer praktische Tips für Silber-Surfer, also für die betagten Internetnutzer. | Bild: Petra Reichle

Jürgen Karrer machte es von Anfang an klar – bei der Mögginger Adler-Fasnet herrsche das Leistungsprinzip: Jeder Akteur, der am ersten Abend keinen Zuspruch finde, fliege aus dem Programm. Ausgenommen natürlich die Ansage und die Musik – denn dass Ansager Jürgen Karrer und die Musiker Michael Maisch, Walther Stoll sowie Gerhard Thau erstklassig sind, sei unumstritten. Aber auch die Akteure haben den Leistungstest mit wehenden Fahnen bestanden – sie überzeugten mit Witz, schauspielerischem Talent und einer perfekten Mischung aus Humor, Hintersinnigem, Scharfzüngigem und Überraschendem.

Die Holzeusen hielten mit ihrem pinkfarbenem Narrenbaum Einzug (von links):Jutta Maisch, Ina Karrer, Doris Meisberger und Bettina Frauz. | Bild: Petra Reichle

Zum ersten Mal überraschte die Adler-Fasnet nicht nur mit einem Elferrat, einem echten Prinzenpaar in Form von Prinzessin Conny und Prinz Christian, sondern auch mit "Holzeusen", also weiblichen Holzern. Endlich haben es die Frauen geschafft, die Holzer abzulösen und im Adler hängt nun ein pinkfarbener Narrenbaum, aber natürlich auf dem Kopf. Auch die Lokalpolitik machte die Adler-Fasnet zum Thema. So stieg nicht nur Ortsvorsteher Ralf Mayer in die Bütt, sondern es stellte sich auch heraus, dass es für die anstehenden Ortschaftsratswahlen eine alternative Kandidatenliste gibt.

Mit dem Wahlkampfmotto: "Unser Dorf hat Zugluft" präsentierten vier Kandidaten ihre Vision und bewiesen einen scharfen Blick fürs Wesentliche: Eine neue Rezeptur für den Kinderpunsch bei der Fasnet, Golfplatz, Flugplatz, eine Philharmonie und nicht zuletzt ein Luxushotel auf dem Areal des Adlers sollen Möggingen zur Metropole machen.

Von der Raupe zum Stehpisser: Matthias Sättele glänzte mit seinen anschaulichen Ausführungen zur Metamorphose. | Bild: Petra Reichle

Einer der Höhepunkte des Abends: Matthias Sättele in seiner Rolle als Professor Dr. Dr. Kai-Uwe Wagenknecht mit Erläuterungen zur "Metamorphose". Seine wissenschaftliche Betrachtung, wie sich aus einer Raupe nicht nur ein Schmetterling entfaltet, sondern auch echte "Stehpisser" entstehen, sorgte für Lachsalven im Publikum. Unersetzlich auch die musikalischen Einlagen von Gerhard Thau, Michael Maisch und Walther Stoll. Bekannte Lieder wurden eigens für die Adlerfasnet umgetextet und so klang es "Am Tag, als unser Adler starb", "S`isch vorbei, der Adler fliegt nun völlig frei" und natürlich "Möggis Ghetto", eine Hymne auf das Unterdorf zur Melodie von Elvis Presleys "In the Ghetto".

Gerhard Thau, der Mann mit der Gitarre, widmete seine Lieder dem Adler. Zur Melodie von Über sieben Brücken musst du gehen sang er Die Fasnet im Adler bedeutet uns viel. | Bild: Petra Reichle

Auch wenn es bei manchen Stücken melancholisch wurde und das Serviceteam vorsorglich Papiertaschentücher verteilte, endete der Abend trotzdem fröhlich, als alle zusammen "So ein Tag so wunderschön wie heute" anstimmten. Schließlich bleibt die Hoffnung, dass das Team der "Adler-Fasnet" das Konzept auch im nächsten Jahr in anderen Räumen fortführen kann.

