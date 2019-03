Der Verteilungskampf auf der Straße hat längst begonnen. Dort, wo die Radfahrer keine eigene Fahrbahn haben, behaupten sie sich gegen Autofahrer und – leider – immer öfter auch gegen Fußgänger. Ihre Zahl nimmt zu und die Geschwindigkeit auch. Es sind nicht nur die forschen Radler, es ist die wachsende Zahl der E-Bike-Fahrer, die das unterstützende Treten als forsche und fröhliche Fortbewegungsart für sich entdecken.

Gegen alle Regeln

Ob dieses Glücks vergessen die Zweiradfahrer auch in Radolfzell gerne mal die Regeln. Nicht nur dort, wo Radwege Mangelware sind. Selbst auf der Schützenstraße, wo auf beiden Seiten ein Radweg für die Benutzung wartet, fahren Radfahrer gerne mal gegen die Fahrtrichtung. Auf dem Gehweg, womöglich im Pulk. Woran liegt's, das selbst dort, wo ausreichend Platz und Radwege vorhanden sind, Radfahrer – und zwar in allen Alterstufen – auf Wegen gegen die Fahrtrichtung sich und andere gefährden?

Nicht zu Ende beschildert

Zwei Vermutungen liegen nahe: Erstens, aus Bequemlichkeit, und zweitens, werden sie schlecht geführt. Wenn Radfahrer auf einen Radweg auffahren, wissen sie am Ende oft nicht, wie es weitergeht oder wie es weitergehen soll. Radwege sind – im Gegensatz zu Straßen – leider in den meisten Fällen noch nicht zu Ende gedacht oder zu Ende beschildert – also durch die ganze Stadt. Sie enden eben dort, wo sie enden. Abrupt. Am Ende der Straße, vor einer Ampel, an einer Kreuzung, an einem Kreisverkehr. Ohne weitere Ansage, wie es weitergehen soll. Das führt zu Konflikten, die dann auf der Straße und dem Gehweg ausgetragen werden.

Radfahrer wollen keine Bremskaninchen sein

Immerhin, die Stadt Radolfzell hat erkannt, dass Verkehr nicht nur Autofahren bedeutet. Sie arbeitet an einem Radwegekonzept für die ganze Stadt. Doch der schöne Plan scheint schon zu Beginn seiner Umsetzung störanfällig, er setzt in weiten Teilen auf Schutzstreifen und Radfahrstreifen. Die Diskussion um die richtige Führung des Radverkehrs auf der Konstanzer Brücke zeigt, das Sicherheitsdenken der Planer ist ein anderes als das Sicherheitsempfinden der Nutzer. Radfahrer wollen auf Schutzstreifen nicht die Brems-Kaninchen für Autofahrer sein. Die Kraftfahrzeuge müssten bei dieser Radverkehrsführung nach Empfehlung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs zusätzlich gebremst werden. Bei Tempo 20 befänden sich Auto und Rad in etwa auf gleicher Geschwindigkeitshöhe.

Keine Frage, die Lobby für den muskelgetriebenen Zweiradverkehr wächst. Da er auch immer schneller wird, ist eine Trennung vom Fußgänger zu empfehlen. Der Fußgänger hat noch keinen Verband im Rücken. Das ist die schwächste Ausgangslage im Verteilungskampf.