Als „eine Schule für alle – egal ob als schlauer Schüler oder als langsam Lernender“ bezeichnet Schulleiterin Angelika Haarbach die Ratoldusschule, die sich seit dem 1. Februar im neuen Gewand präsentiert.

Zu diesem Zeitpunkt wurden nach mehr als eineinhalbjähriger Bau- und Umbauzeit ein neuer zweigeschossiger Klassentrakt, sowie eine neue Mensa und neu gestaltete Frei- und Grünflächen der Gemeinschaftsschule ihrer Bestimmung übergeben. Mit Kosten von 12,5 Millionen Euro handelt es sich um eine der größten Investitionen der Stadt Radolfzell in den vergangenen Jahren.

Moderne Glasfassade: Der Neubau der Ratoldus-Gemeinschaftsschule schafft Raum für kommende Schülergenerationen. | Bild: Gerald Jarausch

Dementsprechend gewürdigt wurde der neue Schulcampus bei seiner Eröffnung. Oberbürgermeister Martin Staab nannte die Neugestaltung der Ratoldusschule einen „Meilenstein für die Radolfzeller Bildungslandschaft“ und ein Projekt, in dem „sehr viel Herzblut“ steckt.

Modernes Design trifft neues Bildungskonzept

Der Neubau umfasst zwölf Klassenzimmern, sechs Betreuungszimmern und sechs Lernlandschaften. Zwischen den Klassenräumen und den Fluren besteht durch Glasfenster und Glastüren stets Sichtverbindung. Schüler, die einen Lehrstoff rascher erfassen, können die Klassenzimmer verlassen, um in offenen Lernbereichen in Gruppen weiterzuarbeiten.

Auf das selbstständige Lernen wird großen Wert gelegt, wie die Lernbegleiter, wie die Lehrer hier genannt werden, erläuterten. Das beinhaltet auch sogenannte Experten-Kinder, die Hilfestellung für Schüler leisten, die mit einem Lehrstoff Schwierigkeiten haben.

Die Lehrerin Silke Richter (rechts) führt am Tag der offenen Tür in der Ratoldusschule die technischen Möglichkeiten vor, die Smartboards bieten. | Bild: Natalie Reiser

Obwohl es auch skeptische Stimmen angesichts dieser bildungspolitischen Neuerungen gab, waren sich doch alle Besucher einig, dass die Neu- und Umbauten handwerklich ausgezeichnet ausgeführt wurden. Dementsprechend gab es für die Architekten Helmut Dury und Fredi D‘Aloisio und für die am Bauvorhaben beteiligten Firmen bei der Einweihung und beim Tag der offenen Türen viel Lob.

Viel Platz für die nächsten Jahre

Der Neubau und die Mensa sind Massivholzkonstruktionen. Zwischen Neubau und dem alten Schulgebäude entstand ein Innenhof mit Platanen-Gründach.

Unterrichtet wurden zum Eröffungszeitpunkt 365 Schüler von 35 Lehrkräften. Die Schule ist für 560 Schüler ausgelegt. Diese will man in den nächsten Jahren erreichen. Die 260 qm große Mensa ist für 146 Schüler ausgelegt. (ex)