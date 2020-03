von Becker, Georg

Der für 29. März 2020 geplante verkaufsoffene Sonntag „See(h)reise“ findet in diesem Jahr in Radolfzell nicht statt. Die Aktionsgemeinschaft Radolfzell reagiere mit der Absage auf die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus . Der Vorstand der Aktionsgemeinschaft habe beschlossen, diese Veranstaltung abzusagen, heißt es in einer Mitteilung. Der stellvertrende Vorsitzende Andreas Joos begründet die Entscheidung: „In der derzeitigen Situation gilt es auch für uns als Aktionsgemeinschaft, alles daranzusetzen, die Verbreitung des Virus zu vermeiden oder zumindest zu verlangsamen. Wir werden im Bezug auf unsere Veranstaltungen gemäß den Vorgaben und Empfehlungen des Landes reagieren, damit Schutz und Sicherheit jederzeit Vorrang haben.“ Die Aktionsgemeinschaft hoffe auf das Verständnis aller Beteiligten und aller Gäste. „Wir wünschen uns, dass die vernünftigen Entscheidungen aller dazu beitragen, dass sich die Situation bald wieder entspannt“, so Joos. Eine Entscheidung, ob der darauffolgende verkaufsoffenen Sonntag „Tag des Rades“ am 3. Mai wie geplant durchführbar sei, soll zu gegebener Zeit fallen.