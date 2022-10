Auf der Höristraße ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei ein 85-jähriger Radfahrer auf dem dortigen Radschutzstreifen in Richtung Haselbrunnstraße gefahren. auf der Kreuzung zur Hegaustraße habe der Mann aufgrund eines von rechts kommenden Busses stark abgebremst. Dabei sei er auf nassem Laub ins Rutschen geraten und im Anschluss gestürzt. Er habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.