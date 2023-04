Mit einem Schockanruf haben Betrüger eine Frau in Radolfzell am Montagabend um ihre Ersparnisse gebracht. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die 85-Jährige gegen 22 Uhr einen Anruf eines noch unbekannten Täters, der sich als Polizist ausgab. Er habe der Frau gegenüber behauptet, dass ihre Tochter bei einem Unfall eine Mutter und deren kleines Kind überfahren habe. Ihre Tochter komme ins Gefängnis, wenn die 85-Jährige nicht Bargeldgeld und Wertgegenstände als Kaution zur Verfügung stelle. Eine Schilderung, die typisch ist für Schockanrufe.

Im weiteren Verlauf habe der falsche Beamte das Gespräch an einen angeblichen Richter und eine weinende Frau weitergegeben, die sich als vermeintliche Tochter ausgab. Die 85-Jährige habe daraufhin zunächst gegen 22.30 Uhr einen fünfstelligen Bargeldbetrag an ihrer Wohnungstür an einen unbekannten Boten übergeben. Kurz darauf hätten die Betrüger die Frau erneut angerufen und ihr mitgeteilt, dass der Betrag nicht ausreiche.

Betrüger fordern noch mehr Geld

Daraufhin habe die 85-Jährige nochmals Geld in eine Einkaufstasche gepackt und gegen 23.30 Uhr aus dem Küchenfenster der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fallen gelassen. Der unbekannte Abholer habe auch dieses Geld entgegengenommen und sei verschwunden. Bekannt sei lediglich, dass der Mann dunkel gekleidet war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte Personen, die im am Montagabend Verdächtiges im Bereich des Reutesteigs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07721 6010 zu melden.