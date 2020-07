von Georg Lange

Am Dorfrand von Markelfingen schallten vier Monate lang jeden Sonntag Posaunenklänge über die Dächer. Seit Anbeginn der Corona-Pandemie sandte Werner Engelhard vom Balkon und vom zweiten Stock seines Wohnhauses aus musikalische Grüße an die Nachbarschaft.

Musiker-Kollegen zu Gast

Für seinen letzten Auftritt lud der Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie zwei weitere Posaunisten des philharmonischen Orchesters ein. Engelhard bedankte sich in einem Schreiben an die Nachbarschaft für deren aufmerksames Zuhören und lud sie mit der Bitte um Einhaltung von Sicherheitsabständen zu seinem letzten Balkonkonzert ein.

Nahezu 80 Zuhörer versammelten sich auf dem Bürgersteig und den Straßen vor dem Balkon. Eine halbe Stunde lang präsentierte das Trio Werke alter Meister des 17. Jahrhunderts, englische Madrigali sowie das „Engelsterzett“ aus dem „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Neben seinem Engagement an der Südwestdeutschen Philharmonie leitet Werner Engelmann auf dem Bodanrück einen Posausenchor – eine Laiengruppierung innerhalb der evangelischen Gemeinden Allensbach, Litzelstetten und Wallhausen. Mit den Komponisten Traugott Fünfgeld und Lionel Haas wählte er passende Werke für Posaunenchöre aus.

Verbundenheit zwischen Nachbarn

Der Musiker begreift die Pandemie mit behördlich angeordnetem Lockdown als eine Phase großer Verunsicherung, in der nichts mehr sein durfte, was bis dahin normal war. Ein Aufruf unter Musikern empfahl, Zeichen zu setzen. Engelhard entdeckte bei den Balkonkonzerten das Entstehen von Verbundenheit, die vorher so nicht wahrgenommen wurde.

Öhningen Proben verboten: Wie sich Musikvereine durch die Corona-Krise kämpfen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Nachbarn zeigten sich Punkt 18 Uhr zum Konzert in den Gärten, auf Balkonen, an Fenstern oder vereinzelt auf der Straße. Sie spendeten Applaus und Werner Engelhard winkte zurück. Das sei für ihn eine Bereicherung gewesen. Mit seinen Kollegen verbreitete er beim letzten Konzert auch die Botschaft, dass die Philharmonie weiterhin aktiv ist – wenn auch nur in kleineren Gruppen.