Eine Falschfahrerin ist in der Nacht auf Sonntag auf der Bundesstraße 33 neu zwischen Allensbach und Radolfzell unterwegs gewesen. Laut der Polizei sei die 76-Jährige gegen 1.30 Uhr am Knoten Allensbach falsch auf die Straße aufgefahren und anschließend mehrere Kilometer entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Singen unterwegs gewesen. Kurz vor der Anschlussstelle Radolfzell habe eine Polizeistreife die Frau angehalten und sie von der falschen Richtungsfahrbahn abgeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Falschfahrerin gefährdet worden sind, sollen sich unter 07733 99600 melden.