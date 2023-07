Insgesamt 70 Absolventen der Mettnau-Schule erhielten im Rahmen einer stilvollen Feier im Milchwerk Radolfzell ihr Abiturzeugnis. Wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt, erzielte der Jahrgang „insgesamt hervorragende Ergebnisse und lag mit einem Schnitt von 2,29 über dem Landesdurchschnitt vom vergangenen Schuljahr.“

Neben dreizehn Belobigungen für insgesamt gute Leistungen, hätten die Schülerinnen Hanna Straub, Florine Feußner, Anastasia Nik und Chiara Wiedmann einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen erhalten. Charlotta Wochner, Muskan Chawla sowie Leonard Meister seien ebenfalls mit einen Preis ausgezeichnet worden. Sie hätten die Bestnote mit einem Abiturschnitt von 1,0 erreicht.

Die schulischen Leistungen waren aber nicht das Einzige, was Schulleiter Matthias Libruks in seiner Rede an den Abschlussjahrgang hervorhob, heißt es. In Zeiten, in denen künstliche Intelligenz in vielen Bereichen des Lebens Einzug halte und das Lernen und Wissen somit vermeintlich überflüssig werde, betonte Libruks mit einem Verweis auf den Hirnforscher Martin Korte und die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach, dass es nun wichtiger denn je sei, eine gute Allgemeinbildung und wichtige Sozialkompetenzen zu besitzen, um den gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit mit den richtigen Antworten zu begegnen.

Am Beispiel der Bestsellerautorin Lotta Lubkoll und Esel Johnny gab er den Abiturientinnen und Abiturienten zudem mit auf den Weg, dass es wichtig sei, seinen eigenen Weg zu finden und hierbei durchaus auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, man aber mutig sein solle, falsch getroffene Entscheidungen zu korrigieren.

Die nach vier Jahren nun scheidende Vorsitzende des Elternbeirats Daniela Heine bedankte sich ebenfalls für die stets gute Zusammenarbeit mit der Mettnau-Schule und die tolle Begleitung der eigenen Kinder während dieser Zeit.

Der Schulleiter sprach allen Schülern, die sich bei der Vorbereitung der Abiturfeier eingebracht hatten, seinen persönlichen Dank aus. Insbesondere hob er dabei die Leistung der Absolventin Fenja Altmann hervor, die einen Großteil der Organisation trotz Prüfungsstress übernommen habe.

Im Anschluss an die Rede des Schulleiters erhielten die Kurse von Ihren Tutorinnen und Tutoren ihre Zeugnisse. Geboten wurde ein buntes Rahmenprogramm, in dem sich die Lehrkräfte in einem Quiz gegen die Schülerschaft beweisen mussten, bei Parodien herzhaft über sich selbst lachen durften oder in denen das Publikum akrobatische Tanzeinlagen oder Unterrichtssequenzen miterleben konnten. Die Absolventinnen Viktoria Diesendorf und Lena Reitenbach bedankten sich zudem, stellvertretend für den Jahrgang, für die entgegengebrachte Unterstützung und Begleitung zum Erreichen des höchsten deutschen Bildungsabschlusses. Mit einer Mischung aus Wehmut, Freude und Aufbruchsstimmung ließen sie ihre Schulzeit an der Mettnau-Schule Revue passieren und lobten die Unterstützung von Familie, Freunden und ihren Lehrerinnen und Lehrern, die sie auf dem Weg zur Reifeprüfung begleitet hätten.